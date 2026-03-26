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Àlex Moreno: "Tenemos que llegar a los 42 puntos y luego ya veremos"

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Girona, 26 mar (EFE).- El lateral izquierdo del Girona Àlex Moreno aseguró este jueves que el equipo rojiblanco tiene que centrarse en "llegar a los 42 puntos", como ha dicho su técnico, Míchel Sánchez.

"Y, a partir de ahí, ya veremos qué pasa", añadió el defensa catalán, que apadrinó este jueves, en la Diputación de Girona, la 24ª edición del torneo de fútbol base MICFootball, que se disputará durante esta Semana Santa en la Costa Brava, y aprovechó para repasar la actualidad de su equipo.

Àlex Moreno, ya recuperado de la lesión que le mantuvo más de un mes fuera de los terrenos de juego, se mostró "contento" por su regreso a la dinámica de grupo. "Estoy preparado para darlo todo por el Girona cuando el míster decida ponerme", señaló.

En ese sentido, el defensa rojiblanco explicó que está "mucho mejor que hace dos o tres semanas" y que ya ha recuperado las "buenas sensaciones".

También destacó que Arnau Martínez, lateral derecho que ha cumplido con nota como suplente suyo en el carril izquierdo durante su ausencia, "se adapta a todas las posiciones porque es un muy buen jugador y polivalente".

En el plano colectivo, Àlex Moreno admitió que el Girona no compitió bien contra el Osasuna (1-0) y que ahora vienen "tres partidos difíciles contra equipos de arriba" -Villarreal, Real Madrid y Betis- ante los que deberá dar su mejor versión. EFE

asm/gmh/ism

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