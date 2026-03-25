Vox confirma reunión con el PP en Extremadura y que está negociando "medida a medida"

Mérida, 25 mar (EFE).- Una comisión de Vox se ha reunido este miércoles con el PP en Extremadura con la intención de alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que la formación que preside Santiago Abascal "considera imprescindibles para alcanzar un acuerdo de Gobierno".

Así lo han asegurado en un comunicado Vox, en la que explica que en la negociación está Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Por parte del PP, fuentes de dirección nacional han confirmado que están el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia.

Ambas formaciones han anunciado sendas comparecencias en las que harán declaraciones esta tarde a las 16:00 horas a las puertas de la Asamblea de Extremadura. EFE