Vecinos protestan por el desalojo de un bloque de Barcelona que también condena el Govern

Barcelona, 25 mar (EFE).- Varios centenares de personas se concentran este miércoles frente al bloque de la calle Sant Agustí de Gràcia, en Barcelona, para protestar por el desalojo de inquilinos porque la empresa propietaria quiere convertir el edifico en 'colivings', un operación que ha condenado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Nos oponemos frontalmente al desahucio de los vecinos de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia. En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio", ha afirmado Illa a través de las redes sociales.

Ha asegurado que el Govern actúa "contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa" y ha aseverado que han activado "todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos".

Convocados por el Sindicat d'Inquilines, centenares de personas se concentran desde primera hora frente al Bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, para impedir el desahucio de un inquilino, Txema Escorsa.

El sindicat denuncia que la empresa propietaria está ejecutando desahucios para convertir el bloque en 'coliving', un modelo de vivienda que consiste en compartimentar el edificio en pequeños apartamentos con espacios y servicios compartidos.

En declaraciones a la prensa en los minutos previos a su desahucio, Txema Escorsa ha denunciado que "los 'colivings' expulsan a familias de sus hogares" y ha avisado: "No pasarán, no conseguirán echarnos de casa".

En la finca hay cuatro viviendas que ya se han convertido en 'colivings' y dos pisos más que la empresa propietaria tiene vacíos; quedan cinco pisos donde viven vecinos, entre ellos el de Txema. EFE

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