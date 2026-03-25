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Una velada internacional homenajeará al padre de Bisbal, excampeón de España

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Almería, 25 mar (EFE).- Una velada de boxeo internacional rendirá homenaje de forma póstuma a José Bisbal Carrillo, campeón de España y padre del cantante David Bisbal, el próximo sábado 28 de marzo en las instalaciones del centro Olimpo Box, situado en la calle Colativi de la localidad de San Isidro (Níjar, Almería).

José Bisbal, quien falleció el pasado febrero a los 84 años, fue el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones en una trayectoria jalonada por 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates.

La cita deportiva en su homenaje, según una nota, está organizada por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor, comenzará a las 19:00 horas e incluirá un total de quince combates, entre los que se disputará el Campeonato de Andalucía de Boxeo.

El enfrentamiento estelar de la noche medirá al andaluz Samuel Molina, apodado 'La esencia', y al mexicano Luis Enrique Montelongo 'Morales'. Según han destacado los promotores, este combate supone una prueba muy importante para Molina de cara a sus aspiraciones de optar a la corona mundial en el futuro.

Durante el evento, promovido por Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor, se proyectará un vídeo en memoria del padre del artista almeriense, un material audiovisual que ha sido proporcionado por su propia familia. EFE

mma/cb/og

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