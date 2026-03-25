Un partido de sanción a Fede Valverde

Madrid, 25 mar (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi de la última jornada de Liga por una entrada sobre el jugador del Atlético de Madrid Alex Baena.
Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva". EFE
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