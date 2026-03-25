Sumar llama a la unidad a Podemos: "Somos parte de una misma cosa, con sus matices"

Madrid, 25 mar (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha hecho este miércoles un llamamiento a la unidad a la izquierda del PSOE apelando directamente a partidos como Podemos, al decir que forman parte "de una misma cosa", con sus "matices y diferencias".

Durante la comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, Barbero ha aprovechado el final de su intervención para dirigirse a sus "compañeros de la izquierda" y agradecer todas las iniciativas sobre la unidad puestas en marchas en los últimos meses.

Entre ellas, está la refundación de la coalición Sumar con Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, y también las charlas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como la que tiene prevista con la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero.

"Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder. Ahí afuera hay un pueblo progresista que nos está reclamando que estemos a la altura", ha dicho Barbero.

La portavoz parlamentaria de Sumar, que ha mencionado expresamente partidos como Compromís, Chunta Aragonesista, Bildu, BNG, ERC y Podemos, ha hecho un alegato a la unidad para tratar de frenar en las urnas a PP y Vox.

"Tenemos claro que somos parte de una misma cosa. La misma cosa. Con todos sus matices, con sus diferencias", ha exclamado.

Y ha reivindicado también la unidad "frente a quienes usan el acoso, la intimidación y la violencia", en especial hacia las mujeres, mencionado casos concretos como los de la líder de Podemos, Ione Belarra, o Irene Montero. EFE

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