Soriano (Perfumerías Avenida): La presión no la tenemos, la tienen que tener otros equipos

Salamanca, 25 mar (EFE).- El Perfumerías Avenida afronta una nueva Copa de la Reina, donde es uno de los equipos más laureados, sin partir como favorito y con dudas sobre qué versión mostrará.
Una de sus jugadoras más destacadas, la internacional española Claudia Soriano, analiza con EFE las posibilidades del Perfumerías y cómo hace frente su primera Copa de la Reina con el equipo salmantino.
-¿Cómo afronta su primera Copa con el Perfumerías? ¿Cómo está el vestuario?
Muy ilusionada, primera Copa con Avenida, un club histórico en esta competición. Estoy muy cerca de casa y va a venir mucha gente especial. Ilusión es la palabra que lo definiría.
Estamos bien, ilusionadas en general porque creo que estamos en el mejor momento de la temporada a nivel de grupo, a nivel de básquet, a nivel de todo pero es verdad que hasta el lunes no empezamos a hablar de la competición porque hay tantos partidos y tantos retos que tu mente está en eso y no se puede ir ni muy adelante ni muy atrás. Ahora ya mentalidad Copa, con ganas de que empiece. El grupo está bien y muy animado.
- Está siendo un año de altibajos, ¿qué balance hace? ¿Cree que la eliminación en la Eurocopa está superada?
Es una temporada de muchísimo aprendizaje, al final Avenida es un club histórico que ha estado muy bien, ha sido de los mejores clubes de Europa y está en un momento de cambio, de coger nuevos rumbos. También el nivel de la liga ha subido muchísimo y el nivel del baloncesto femenino está subiendo muchísimo, que es una noticia muy buena para el mundo del baloncesto femenino.
A clubes como estos que llevan tantos años siendo tan dominantes pues les sorprende, les choca el cambio y a nosotras somos las primeras que no nos gusta sufrir pero bueno creo que estamos aprendiendo todas mucho. Sobre todo hablo por mí, porque yo soy una jugadora joven que venía aquí a mejorar y a crecer y creo que eso lo estoy haciendo y a nivel de grupo creo que estamos en el mejor momento, hemos conseguido dar con la clave para jugar y para estar cómodas en pista juntas y no creo que pensemos mucho en los malos momentos.
- ¿Qué papel cree que jugará el Avenida en esta Copa de la Reina?
Vamos con cero presión. Ha sido una temporada un poco montaña rusa, ha tenido muchos momentos buenos y malos, es verdad que ahora estamos jugando mucho más cómodas pero enfrentándonos a un rival como Girona no podemos pretender ganar todo de 50 porque el nivel está muy arriba y porque va a ser complicado.
A un partido puede pasar cualquier cosa y sabemos de lo que somos capaces, por tanto vamos muy confiadas en nuestro trabajo pero bueno creo que la presión no la tenemos, la tienen que tener otros equipos, nosotras vamos a dar nuestra mejor versión y que no tenemos nada que perder ahora mismo.
- ¿Cómo están siendo estas horas previas? ¿Cómo le contagian la relevancia de la cita a las debutantes?
Intentamos las españolas mostrarles a las extranjeras lo importante que es este torneo, que no es un torneo cualquiera, que es un torneo importante para el baloncesto español para el baloncesto femenino y para las aficiones.
Es verdad que como la situación este año es un poco diferente, creo que al final el objetivo otros años ha sido ganar la Copa sí o sí, este año todas queremos ganar la Copa pero no puede ser el objetivo por el nivel que hay en general.
Vamos a intentar alargarlo lo más posible y entonces el mensaje de gente como Andrea Vilaró o Belén Arrojo es de que lo disfrutemos porque no sabemos cuándo vamos a volver a jugar una Copa con Avenida, con la gente de Avenida en las gradas y representando esta camiseta. Están intentando transmitir este mensaje y disfrutar de un torneo tan bonito como es la Copa de la Reina.
- Por último, ¿qué le pide Claudia Soriano a esta Copa?
Me encantaría que tuviéramos un puntito no de suerte pero que el básquet se portara bien con nosotras porque llevamos muchos meses haciendo las cosas muy bien y trabajando muy bien entonces creo que nos merecemos tener un buen torneo.
Ya no digo ganar, sino volver a Salamanca con buenas intenciones sabiendo que nos lo hemos dejado todo y que todo el trabajo de la temporada, que ha sido mucho, está dando sus frutos. Si no pasa, no pasa nada, pero es bonito saber que todo lo que se está trabajando y sufriendo esta temporada da sus frutos. EFE
