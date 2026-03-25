Sánchez muestra su solidaridad y compromiso con Canarias por la borrasca Therese

Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles su solidaridad con Canarias y el compromiso de "todo el sistema de protección civil" ante la situación de lluvias intensas en el archipiélago por el paso de la borrasca Therese.

Al comienzo de su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de la posición de España ante la guerra en Oriente Medio, el jefe del Ejecutivo ha dedicado sus primeras palabras a Canarias y sus ciudadanos.

Sánchez ha mostrado el compromiso del sistema de protección civil y ha lamentado que cuando hay "desafíos comunes" como la "emergencia climática" que afecta a la ciudadanía, España tenga que hablar de la guerra en vez de cómo enfrentar estas problemáticas. EFE

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