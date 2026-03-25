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Sánchez insta a las autonomías del PP a decir si también aprobarán medidas por la guerra

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Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a que aclaren si van a complementar con medidas propias las incluidas en el plan del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

Sánchez, en su turno de réplica a las intervenciones de los representantes de los grupos en su comparecencia para informar de la posición del Ejecutivo ante la guerra de Irán, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decir si va a apoyar o no el real decreto ley con las medidas del Gobierno.

Pero también le ha emplazado a que aclare si los doce gobiernos autonómicos del PP en España y que ha dicho que recaudan el 40 % de los impuestos que se pagan en sus respectivos territorios, van a aprobar también medidas de ayuda a los ciudadanos.

"¿Van a reducir temporalmente algunos de los impuestos? ¿Van a emitir ayudas directas para la ciudadanía a las pequeñas y medianas empresas?¿Van a quedarse de brazos cruzados?" ¿Van a esperar a que lo hagamos nosotros desde el Gobierno de España?, ha preguntado directamente a Feijóo antes de recalcar que sí están actuando los gobiernos autonómicos con presidente socialista o en los que hay consejeros de su partido.

A falta de qué harán ahora, Sánchez ha recordado que cuando el Gobierno bajó el IVA a consecuencia de la guerra en Ucrania en 2024, pidieron rápidamente una compensación a la Administración General del Estado porque les suponía menos recursos económicos.

"Hay que tener jeta", ha señalado, como ha dicho que hay que tenerla para criticar al Gobierno que no apruebe nuevos presupuestos cuando tampoco los han conseguido María Guardiola en Extremadura, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, o Jorge Azcón en Aragón.

Al presidente aragonés no le ha citado por su nombre, y ha aludido a él como "el George Clooney, como dice el señor Rufián", después de que el portavoz de ERC se haya referido con ese calificativo a Azcón tras sus palabras de este martes sobre el físico de Pilar Alegría comparándolo con el de María Jesús Montero. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

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