Pérez Llorca sobre Mazón: Todos los diputados del PP seguirán colaborando con la Justicia

València, 25 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que siempre que se ha citado a un dirigente del PP como testigo en la causa penal por la gestión de la dana ha acudido y respondido a las partes y ha asegurado que "seguirá siendo así por parte de todos los diputados del PP".

Pérez Llorca se ha referido así en declaraciones a los periodistas, en los pasillos de Les Corts Valencianes, al ser preguntado por la citación como testigo del expresident de la Generalitat Carlos Mazón en la causa donde la jueza de Catarroja investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales.

"Todas las veces que se ha llamado a un dirigente del PP como testigo hemos acudido y hemos atendido todo aquello que nos han preguntado y que nos han pedido. Seguirá siendo así por parte de todos los diputados del PP", ha dicho.

El president también ha señalado que ha estado "hablando un rato" en el Grupo parlamentario Popular con todos los diputados del PP que han entrado en este espacio, entre ellos también Carlos Mazón "como un diputado más", ha apuntado. EFE