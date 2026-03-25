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López-Chacarra: "Cuando estoy sano y juego bien, me siento uno de los mejores del mundo"

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Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El golfista español Eugenio López-Chacarra afirmó este miércoles que aunque su juego "no es tan buen como el del año pasado", está en la senda de recuperar su estado de forma y subrayó que cuando está "sano" y juega bien, se siente "uno de los mejores del mundo".

López-Chacarra reflexionó sobre el momento que atraviesa en declaraciones a los medios en la ciudad india de Gurgaon, donde a partir de este jueves se disputa el torneo Hero Indian, del DP World Tour, donde defiende el título que conquistó en la pasada edición.

"Mi juego definitivamente no es tan bueno como el del año pasado, pero creo que voy por buen camino. Fue genial ganar aquí la temporada pasada. Fue una semana que me cambió la vida y, desde que llegué, siento que las buenas vibraciones han vuelto. Me encanta este campo", señaló el jugador madrileño, informa el circuito europeo en un comunicado.

López-Chacarra, número 149 de la clasificación mundial, hizo un breve paréntesis el pasado 10 de febrero para cuidar su salud mental y regresó a la competición el 4 de marzo en Puerto Rico, en su estreno en el PGA Tour, el circuito estadounidense.

"Cuando estoy sano y juego bien, me siento como uno de los mejores jugadores del mundo. En el golf amateur fui uno de los mejores, en la universidad en Estados Unidos también, y obviamente, tener tres victorias como profesional en tres años demuestra que también puedo hacerlo. Ganar en el DP World Tour fue un sueño hecho realidad", evocó el título logrado hace un año en la India.

Según López-Chacarra, el comienzo de la temporada ha sido algo irregular al tener "algunos problemas con mis palos". "Todavía me estoy acostumbrando, pero he visto señales positivas en los últimos días", precisó.

Además de la India, el jugador madrileño luce en su palmarés un torneo de LIV, la liga saudí de golf, en octubre de 2022, lo que le reportó un premio de casi cinco millones de euros, el mayor conseguido por un deportistas español, y otro del circuito asiático en agosto de 2023. EFE

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