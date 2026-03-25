Las entradas para las finales europeas de San Mamés están "prácticamente agotadas"

Bilbao, 25 mar (EFE).- Las entradas para las finales de la Champions Cup y la EPCR Challenge Cup, las dos principales competiciones europeas de clubes que se van a decidir los días 22 y 23 de mayo en San Mamés, están "prácticamente agotadas", según ha informado la Diputación de Bizkaia.

La entidad foral, una de las tres instituciones que impulsan estos eventos junto al Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, subraya que se ha registrado una demanda de localidades "sin precedentes" para presenciar en directo las finales de estas dos competiciones que el fin de semana del 3, 4 y 5 de abril va a celebrar sus respectivas rondas de octavos de final.

Concretamente para la final de Champions "solo queda un número limitado de localidades disponibles a la venta" mientras que la de EPRC Challenge "tiene también ya vendido el 75% del aforo" de San Mamés, con capacidad para más de 53.000 espectadores.

Esta es la segunda vez que el estadio bilbaíno acoge los dos partidos más importantes de la temporada de rugby. En las de 2018 el Cardiff galés ganó al Gloucester inglés en la EPRC Challenge y en la Champions el Leinster irlandés superó al Racing 92 francés con 52.282 espectadores, récord absoluto de asistencia desde la apertura del nuevo San Mamés en septiembre de 2013. EFE.

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