La jornada de 35 horas en la Administración del Estado podría ver la luz el viernes

Madrid, 25 mar (EFE).- El Gobierno llevará el viernes a la mesa general de la Administración General del Estado (AGE) la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en el sector público, que contará con el visto bueno de UGT, si bien CCOO está estudiando la última propuesta y CSIF reclama la inclusión de más colectivos.

En un comunicado remitido este miércoles, tras la reunión del Ministerio de Función Pública con los sindicatos, UGT ha explicado que ha trasladado al Gobierno la necesidad de llevar a cabo una negociación más amplia, que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas frente a las actuales 37,5 horas semanales.

Entre ellas figuran el compromiso de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días, con lo que la reducción de jornada entraría en vigor como máximo a mediados de abril.

Asimismo, el último borrador incluiría también cómo quedaría la jornada en cómputo anual (1.533 horas) y la adaptación de la jornada de especial dedicación, así como la concreción de los horarios fijos de presencia, que se incorporarán al texto definitivo a instancia de UGT, dice el sindicato.

Desde CCOO, han explicado a EFE tras la reunión que decidirán si avalan el nuevo documento presentado por Función Pública y, por tanto, si firman el acuerdo; mientras que CSIF ha reclamado la incorporación a esta nueva jornada de otros colectivos del Estado.

Fuentes sindicales han explicado que el Gobierno se ha comprometido a llevar un texto el próximo viernes que incluya también a las instituciones penitenciarias, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, que tendrán que negociar en su propio ámbito.

También podría incluir, dicen las fuentes sindicales, al personal de la AGE y sus organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público (empresas públicas).

Además podrían introducirse cambios en las jornadas especiales para ajustarlas a las 35 horas reduciéndolas de manera proporcional.

La oferta de empleo público (OEP), que estaba incluida en el orden del día del viernes, no se abordará finalmente y no se sabe cuándo se retomará la negociación, explican las fuentes sindicales, que habrían mostrado su rechazo ante la falta del dato de los puestos de trabajo a crear y su distribución por departamentos.

En la reunión del pasado lunes, el Ministerio habría planteado una OEP "muy similar a la del año pasado", cuando salieron 26.889 plazas.

UGT ha expresado en las reuniones técnicas previas la necesidad de una negociación más amplia, que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas y se garantice la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. EFE