La Bolsa española sube el 1,48 % ante la esperanza de una tregua en Oriente Medio

Madrid, 25 mar (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 1,48 % en medio de cierto optimismo entre los inversores acerca de una moderación del conflicto en Oriente Medio, lo que asimismo propicia una fuerte caída del precio del crudo y del gas.
En los primeros compases de ese miércoles, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 1,48 % y alcanza los 17.160 puntos. Las pérdidas del año se reducen al 0,96 %.
En una jornada en la que se conocerán algunos datos económicos relevantes como el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, desciende el 5,01 %, por debajo de la barrera de los 100 dólares (99,25). EFE
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