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La actriz Elisa Mouliaá pide suspender la declaración del viernes porque está de baja

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Madrid, 25 mar (EFE).- La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado que se suspenda, alegando que está de baja médica, la declaración prevista para el viernes por la querella por presuntas calumnias que interpuso contra ella el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.

El titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a los dos tras admitir la querella que interpuso Errejón por presuntas calumnias contra Mouliaá por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

Pero este miércoles a mediodía el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha presentado un escrito en el que explica que la querellada no podrá acudir porque está de baja, lo que "se acreditará mediante el certificado médico que será aportado debidamente en tiempo y forma en el momento en el que sea remitido a esta parte".

El letrado, que ha precisado que la actriz sufre ansiedad, está a la espera de que el juzgado conteste a su petición.

Por su parte, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, remitió al juzgado a primera hora de este miércoles un escrito -fechado el martes- en el que exponía la posibilidad de que la querellada no compareciera y por eso propone que el médico forense adscrito al tribunal "se persone en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha".

La letrada advierte de las "añagazas procesales de las que viene haciendo gala la señora Mouliaá en otros procesos judiciales" para dilatar el procedimiento.

La querella de Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias con publicidad recayó por reparto y fue admitida por el magistrado Arturo Zamarriego, que es el que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO.

Alude al contenido de varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual), y luego abrió juicio oral.

El procesamiento está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene que pronunciarse sobre el mismo, al igual que sobre otro recurso de Errejón que pide que se archive la causa porque la actriz retiró su acusación en ese proceso, aunque luego se retractó y dijo que seguía adelante.

Los testigos a los que alude la querella son los dueños del piso en el que se celebró una fiesta el 8 de octubre de 2021 en la que ocurrieron los hechos denunciados, quienes declararon que la que era su amiga en aquel momento les presionó luego, una vez denunciada la presunta agresión sexual en 2024, para que validasen su versión en el juzgado.

Uno llegó a bloquearla y contactó con Errejón para decirle que su situación le parecía "injusta".

Tras esas declaraciones Mouliaá reaccionó en la red social X "difundiendo afirmaciones falsas y difamatorias sobre el señor Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos" e "imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", dice la querella.

Así detalla el contenido de 14 mensajes publicados el pasado 21 de junio y el número de visualizaciones que alcanzaron. EFE

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