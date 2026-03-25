Junts lanza su "receta" para vivienda frente al decreto "mal hecho" del Gobierno

Madrid, 25 mar (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha presentado este miércoles la "receta" de su formación para dar solución al problema de la vivienda con una serie de medidas que ha contrapuesto al decreto "mal hecho" y "poco riguroso" sobre el alquiler aprobado el pasado viernes.

En su intervención durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la guerra de Irán, ha sacado pecho sobre las medidas de Junts incluidas, ha dicho Nogueras, en el otro de los decretos anticrisis aprobado el pasado viernes.

"Siempre acaban comprando las medidas de Junts, que son las que funcionan", ha señalado antes de insistir en que era necesaria una bajada de impuestos, como ellos llevan tiempo reclamando.

Tras esta referencia, Nogueras ha pasado directamente al tema de la vivienda, asunto al que más tiempo ha dedicado, junto al repaso de los logros de su formación en el Congreso.

Ha asegurado que los resultados de la política del Gobierno son "terribles" y tienen efectos "absolutamente negativos", con un incremento de los alquileres en Barcelona del 63 % en cinco años y una caída de la oferta del 90 %.

Nogueras ha defendido la alternativa que propone su partido y que ha desgranado medida a medida.

Reducir la burocracia, construcción de vivienda pública y privada y la puesta a disposición de la Generalitat de Cataluña de las 130.000 viviendas de la Sareb en esa comunidad son algunas de las medidas propuestas por Junts.

Junto a ellas, Nogueras ha señalado que es preciso que el Gobierno se ocupe de los impagos, de las ocupaciones y de las familias vulnerables, y "los caraduras, los okupas de patada y las mafias fuera".

Ha remarcado que hay que restablecer la seguridad jurídica de los pequeños propietarios en Cataluña, que son el 95 %, y eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales, especialmente para los jóvenes.

"Aquí tienen la primera receta, depende de ustedes aplicarla", ha dicho tras insistir en que las políticas de vivienda del Gobierno son un "absoluto fracaso".

Ha calificado además de "propaganda" el decreto sobre el alquiler "de la señora (Yolanda) Díaz y sus socios" que está "mal hecho" y es poco riguroso, por lo que termina -ha dicho- "beneficiando a quien no tendría", a los grandes tenedores y perjudicando al pequeño propietario porque si quiere recuperar la propiedad no puede.

"Con ustedes las familias y las empresas están pagando la crisis mientras el Gobierno se dedica a fabricar titulares", ha concluido. EFE

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