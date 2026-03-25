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Interior reforzará la valla de Melilla para evitar entradas irregulares de inmigrantes

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Melilla, 25 mar (EFE).- El Ministerio del Interior empezará a reforzar este año la valla fronteriza de Melilla “con nuevos elementos” para evitar entradas irregulares de inmigrantes, lo que supondrá una inversión de más de 1,5 millones de euros en una actuación que se llevará a cabo durante los dos próximos años.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha anunciado este refuerzo en su visita este miércoles a Melilla durante una reunión con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Este refuerzo de la valla se llevará a cabo en el paso fronterizo de Barrio Chino, que lleva inoperativo seis años, desde el cierre de las fronteras entre España y Marruecos en marzo de 2020 con motivo de la pandemia.

La zona del perímetro que Interior va a “fortalecer” es donde se produjo el trágico intento de entrada irregular del 24 de junio de 2022, en el que murieron, al menos, 23 migrantes, cifra que Amnistía Internacional eleva por encima del centenar, y en el que participaron alrededor de 2.000 subsaharianos.

Según ha explicado Calvo, con los proyectos para fortalecer el perímetro fronterizo de Melilla en el antiguo paso del Barrio Chino “se reforzarán con nuevos elementos los peines invertidos para dificultar la superación de estas barreras”.

Tal y como ha podido comprobar EFE, el antiguo paso fronterizo de Barrio Chino ha sido desmantelado recientemente con la supresión de los tornos por los que se hacía el tránsito peatonal entre Melilla y Marruecos antes de que cerrara hace seis años.

La secretaria de Estado de Seguridad tiene previsto visitar en la tarde de este miércoles el perímetro fronterizo, que “se ha venido mejorando con inversiones muy importantes en los últimos años”, ha dicho. EFE

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