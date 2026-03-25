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Herida de arma blanca una mujer 41 años presuntamente por su hijo en Vícar (Almería)

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Almería, 25 mar (EFE).- Una mujer de 41 años ha resultado herida este miércoles tras ser agredida con un arma blanca presuntamente por su hijo en Vícar (Almería).

El teléfono de emergencias 112 de Andalucía ha recibido pasadas las 09:00 horas una llamada que alertaba de que una mujer estaba sufriendo un ataque con arma blanca por parte de su hijo y presentaba diversos cortes.

Desde el centro coordinador se activó de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que tras una primera asistencia trasladaron a la herida al Hospital de Poniente.

Los hechos han ocurrido en la vía conocida como Carretera del Butano, un camino que comparten los términos municipales de Vícar y Roquetas de Mar, según ha apuntado a EFE el Ayuntamiento de Vícar.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha confirmado a EFE el ataque con arma blanca de un hijo a su madre en Vícar y mantiene la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido, sin que por el momento se haya confirmado oficialmente la detención del presunto agresor.

Según ha adelantado el periódico 'La Voz de Almería', el joven habría apuñalado en la cabeza y los ojos a su madre. EFE

mma/fs/aam

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