Fam: "Ser top 1 del 'draft' me ilusiona pero quiero hacerlo mejor para ayudar a ganar"

València, 25 mar (EFE).- La interior del Valencia Basket Awa Fam afrontará desde este jueves la Copa de la Reina apenas dos semanas antes de un draft de la WNBA en el que es una de las grandes candidatas al número 1, pero, según dijo a EFE, debe tratar de hacer un buen torneo no para reforzar sus opciones sino para ayudar a su equipo a ganar el título.

"La WNBA está ahí y sé que está el 'draft' dentro de nada, pero también sé que eso es lo tiene que llegar. Primero es esto y luego es lo otro y debo estar concentrada en ayudar a mi equipo a levantar este título. Es algo que no lo cambia, está ahí. No tengo que pensar en hacerlo mejor por eso sino por ayudar al equipo", señaló en una entrevista con EFE.

"Esa ilusión de poder conseguir mi sueño y estar en un 'top 1' me ilusiona y es algo que me enorgullece. Poder estar ahí es algo que me ilusiona y tengo mariposas en el estómago de pensar que voy a estar ahí", admitió la alicantina.

La jugadora de Santa Pola afirmó que esta centrada en el torneo e insistió en que no debe cambiar la manera en la que está afrontando los partidos por ese 'draft' del mes de abril.

"Intento salir a la pista a ayudar a mi equipo y venir a entrenar también con una mentalidad muy positiva de ayudar y de intentar mejorar cada día. Me siguen ayudando y estoy bien, estoy feliz, estoy 'enfocada' en lo que tengo que estar 'enfocada' y estoy tranquila", afirmó.

"Me gusta 'enfocarme' en lo que tengo que estar 'enfocada' y creo que eso no tiene que cambiar nada. He de salir a la Copa a jugar como estoy entrenando y como estoy jugando los otros partidos", apuntó.

Nacida en Elche de padres senegaleses, Fam recaló en el Valencia Basket con 12 años, debutó con el primer equipo 'taronja' con 15 años, debutó como internacional española absoluta en 2024 y en junio cumplirá 20 años.

El 'draft' es el proceso por el que las franquicias de la liga estadounidense incorporan a jugadoras de hasta 22 años para sus plantillas. Para tratar de igualar la competición, son los equipos que peores resultados deportivos han tenido en las campañas anteriores los que primero eligen.

En este caso, será Dallas Wings la franquicia que elija en primer lugar y después lo harán Minnesota Lynx y Seattle Storm pero Fam, que a sus 19 años aparece como primera en las últimas previsiones, dijo no tener preferencias sobre la ciudad que podría ser su futura residencia una parte del año.

"No he estado ahí así que no tengo mucha idea. De Dallas me han hablado y tengo compañeras allí y conocidos y me han dicho que se está muy bien y es muy bonita y Minessota, más de lo mismo. Voy informándome y voy viendo pero no tengo preferencia porque no he estado nunca", apuntó.

Respecto a la Copa dijo que no le importaría haber llegado como claro favorito al título pero señaló que aunque no lo sean por los resultados previos de esta campaña van a tratar de levantar el trofeo.

"Siempre digo que esa presión siempre ha molado porque supone que el Valencia siempre es favorito a ganar y cuando no la tienes es un poco ir a competir y a demostrar que realmente podemos. Debemos estar tranquilas y lo estamos, serán favoritas otras pero vamos a intentar competir y llevarnos este título", afirmó.

Fam habló también del Duran Ensino de Lugo, su rival este jueves en cuartos de final. "Ensino es un equipo que esta temporada está haciendo las cosas muy bien, ya nos puso las cosas difíciles. Es uno de los mejores equipos en rebote ofensivo, es muy físico y va cambiar un poco el ritmo de partido pero vamos a intentar hacer nuestras cosas y a demostrar que queremos llevarnos esa Copa", concluyó. EFE

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