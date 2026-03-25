El pianista chino Lang Lang dará un concierto el 19 de junio en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 25 mar (EFE).- El pianista chino Lang Lang ofrecerá el 19 de junio en Las Palmas de Gran Canaria el concierto de gala del VI festival Santa Catalina Classics, que también contará con el considerado mejor guitarrista del mundo, el riojano Pablo Sáinz Villegas, y el arpista francés Xavier de Maistre.

Así lo ha desvelado en una rueda de prensa el director artístico del festival, Jorge Perdigón, quien ha recordado que Lang Lang actuó en Canarias hace cinco años en su Festival Internacional de Música.

Perdigón ha resaltado que los conciertos de cámara que ofrecerán Sáinz Villegas (18 de septiembre), la pianista rusa Mariam Chitanava, otra de las artistas de la sexta edición de este evento (10 de octubre), y De Maistre (6 de noviembre) serán recitales de salón que contarán con un aforo de unas 300 personas, que podrán departir a su término en un cóctel con los protagonistas de cada una de esas noches.

La directora del grupo Barceló en Canarias, Pilar Parejo, ha contado que la última vez que Lang Lang actuó en las islas, concretamente en Tenerife, quiso prolongar su estancia, por lo que se le alojó en un hotel de la cadena en el sur de Tenerife, en una habitación en la que se le instaló un piano que hubo que meter por la ventana.

Perdigón ha destacado que es un músico muy sencillo cuyo único problema suele ser la disponibilidad, por lo que los organizadores de este evento, que respaldan el Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se congratulan que su concierto en este festival tenga lugar un viernes.

Su director artístico ha confiado en poder ofrecer en próximas ediciones un avance de la programación de la siguiente, al tiempo que ha desvelado, junto a Parejo, que en 2031, cuando el grupo Barceló cumplirá treinta años, este festival conmemorará con una edición especial esta efeméride.

Preguntado por lo que prepara de cara a la de 2027 sólo ha podido avanzar que, probablemente, el concierto de gala "será de cuerda".

En esta presentación, el viceconsejero de Cultura del Gobierno canario, Horacio Umpiérrez, ha recordado a la fallecida Dania Dévora, de quien ha dicho que "popularizó la música clásica poniendo vaqueros a los directores de orquesta" en las primeras ediciones del Festival Internacional de Música de Canarias y a la que ha agradecido las "lecciones" que ha dejado al posibilitar el Womad Las Palmas de Gran Canaria, el Fuertemúsica o el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival. EFE