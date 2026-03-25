El Colegio Vizcaíno no designará árbitros a equipos implicados en conductas violentas

Bilbao, 25 mar (EFE).- El Colegio Vizcaíno de Árbitros (CVA) ha anunciado que "no se designarán colegiados" a los equipos implicados en los "graves acontecimientos ocurridos en las dos últimas semanas en Bizkaia", el último de ellos hacia una árbitro menor de edad el pasado fin de semana en Basauri.

"Condenamos cualquier tipo de conducta violenta, intimidatoria o irrespetuosa hacia el colectivo arbitral, especialmente cuando afecta a menores de edad, por ser incompatible con los valores del deporte formativo", subraya el comunicado publicado por el CVA.

El colectivo arbitral, además, muestra su "total apoyo a las personas afectadas" y pone a su disposición "ayuda psicológica y acompañamiento integral para garantizar su bienestar".

"Reiteramos nuestro compromiso con la protección del colectivo arbitral y no toleramos situaciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional. Respecto a los clubes implicados, y tras un tiempo sin disculpas ni muestras de arrepentimiento, no se designarán árbitros hasta que existan garantías de respeto institucional. El respeto no es negociable", acaba el comunicado.

El último de estos incidentes se registró el pasado sábado en el campo de Soloarte de Basauri en un partido de Tercera Regional entre el Basauri BEA y el Delta Duo donde miembros del cuerpo técnico y aficionados del equipo local mostraron una actitud agresiva hacia la colegiada, menor de edad.

El club local, el Basauri BEA, ha emitido un comunicado en el que traslada sus "más sinceras disculpas por los hechos ocurridos recientemente" y lamentan "cualquier situación de tensión, intimidación o comportamiento inapropiado que se haya podido producir".

"Estos hechos no representan, en ningún caso, los valores que defendemos como club, basados en el respeto, la convivencia y el deporte como espacio seguro para todas las personas", recalcan.

Asimismo la entidad vizcaína señala que "no todo lo reflejado tanto en el acta arbitral y en la información publicada" por algunos medios de comunicación "se ajusta fielmente a lo sucedido".

"Consideramos importante que se esclarezcan los hechos con rigor, teniendo en cuenta todas las versiones y evitando juicios precipitados que puedan perjudicar injustamente a personas o a la entidad. Desde el club ya estamos trabajando internamente para analizar lo ocurrido y colaborar con las autoridades y organismos competentes con el objetivo de aclarar completamente la situación", señalan desde el Basauri BEA. EFE

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