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Del Bosque confiesa "pesar" por no llevar a Mundial 2010 a Raúl, que le reconoce "cariño"

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Madrid, 25 mar (EFE).- El exseleccionador de fútbol de España Vicente del Bosque confesó este miércoles su "pesar" por no haber convocado para el Mundial de Sudáfrica 2010, que supuso la primera estrella para La Roja, al entonces jugador del Real Madrid Raúl González Blanco, quien, no obstante, le demostró "cariño" y "respeto".

Ambos coincidieron en un evento celebrado en la sede del Ayuntamiento de Madrid, durante el cual el extécnico del Real Madrid y de la selección española presentó el campus de verano en la Academia de Fútbol que lleva su nombre y en el que estuvo acompañado por otros exentrenadores como José Antonio Camacho o Javier Clemente y exfutbolistas como Fernando Hierro o el propio Raúl González.

"A todos nos ha pasado que hemos metido la pata", afirmó Del Bosque en alusión a González, de quien indicó que "era el jugador que más queríamos de todos".

"Si quiero que esté aquí es porque no le llevamos a la selección y más pesar que ese no hay", confesó el exseleccionador, de 75 años.

Por su parte, el exfutbolista del Real Madrid, del Schalke 04 alemán, del Al-Saad catarí y del New York Cosmos estadounidense mostró que no guarda rencor al técnico salmantino, al aseverar: "Estamos todos por Vicente".

"Incluso cuando en esa situación de no llevarme [a Sudáfrica], ya tuvimos esa conversación y está todo hablado y hay un cariño y respeto muy grande", aseveró el que fuera internacional absoluto entre 1996 y 2006.

Pese a la gran presión mediática que hubo entonces, Del Bosque dejó fuera del combinado nacional para el Mundial 2010 a Raúl González, quien, como internacional, ya se había perdido el título de la Eurocopa 2008 -con Luis Aragonés como seleccionador- y que, al término de la campaña 2009-2010, cambió su camiseta del Real Madrid español por la del Schalke 04 germano.

La presencia en el Mundial 2026 del equipo nacional que hoy dirige Luis de la Fuente fue uno de los asuntos a debate entre los presentes en el evento.

Clemente, quien dirigió a la selección nacional entre 1992 y 1998, afirmó que "España puede ganar a todos", algo que matizó Camacho, técnico del combinado español entre 1998 y 2002, quien, pese a indicar que es de las "favoritas", indicó que "hay que ver los cruces".

"Estará en los 3-4 (mejores) equipos y (que) nos hagan disfrutar igual que en Sudáfrica", afirmó el técnico de Cieza (Murcia).

Los campus de verano, dirigidos a niños de 6 a 16 años, se desarrollarán en los centros deportivos municipales Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo) y Orcasitas (Usera) durante junio y julio, y buscan "transmitir la experiencia" de lo que es un "proyecto turístico deportivo y familiar", según subrayó el director de Academia, Pau Alberti.

La academia ofrece un convenio de becas deportivas completas para jóvenes con discapacidad o familias en riesgo de exclusión social que gestionarán los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también estaba presente este miércoles. EFE

(foto) (video)

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