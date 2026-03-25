Condenado un hombre por insultos racistas a la internacional inglesa Jess Carter

Londres, 25 mar (EFE).- Un hombre de 60 años ha sido condenado este miércoles por enviar mensajes racistas a la internacional inglesa Jess Carter a través de redes sociales durante la Eurocopa femenina de 2025, competición en la que Inglaterra consiguió el título.

El acusado fue sentenciado por un tribunal de Blackburn (norte de Inglaterra) a seis semanas de prisión, pena que ha quedado suspendida durante 12 meses si no reincide, además de cumplir 10 días de trabajos comunitarios, una orden de prohibición de acceso a partidos de fútbol durante cuatro años, y una multa económica de 300 euros.

Los hechos ocurrieron entre el 19 y el 23 de junio de 2025, cuando el imputado envió mensajes a la cuenta de TikTok de Carter con contenido racista, y posteriormente en una vista previa reconoció los cargos.

Durante el juicio se expuso que la defensa, que actualmente milita en el Gotham de la liga estadounidense, recibió abusos tras los partidos contra Francia y Suecia en el torneo continental y, después de los mensajes, decidió alejarse de las redes sociales y ceder la gestión de sus cuentas a un familiar.

Desde la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) se condenaron los hechos, reiterando que el racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad y subrayando la necesidad de seguir combatiendo este tipo de conductas tanto dentro como fuera de los estadios. EFE