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Carlos Mazón afirma que no valora su citación judicial "por respeto" al proceso de la dana

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València, 25 mar (EFE).- El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón ha rehusado este miércoles valorar su citación a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia de 2024, en cuyas inundaciones murieron 230 personas, "por respeto" al proceso judicial.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts Valencianes, adonde ha acudido en su condición de diputado del grupo popular este mediodía, un día después de conocerse la decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de llamarle a testificar en los juzgados de Catarroja.

"No acostumbro, no hago nunca y no lo voy a hacer ahora, a hacer valoraciones sobre el proceso, creo que es la mejor manera de respetarlo", ha indicado el expresident, quien no ha respondido a las preguntas sobre si va a entregar a la jueza sus llamadas y mensajes del día de la dana, ni si va a dejar el escaño de parlamentario.

Mazón ha indicado que se remite a las palabras que le ha escuchado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la decisión por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia valenciano de no imputarle, en las que afirmaba que "todo queda bastante claro". EFE

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