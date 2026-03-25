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Barcelona será el puerto de salida de la mayor flotilla hacia Gaza, con más de 100 barcos

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Barcelona, 25 mar (EFE).- La flotilla más grande de la historia para romper el bloqueo israelí sobre Gaza saldrá de Barcelona el próximo 12 de abril y contará con más de 100 barcos y cerca de 3.000 participantes, con médicos, educadores, profesionales de la construcción o especialistas para documentar los crímenes cometidos en la zona.

La Flotilla Global Sumud, que ya organizó la expedición del año pasado, también salió de la capital catalana y en la que una cuarentena de embarcaciones fueron interceptadas por Israel antes de llegar a Gaza, ha presentado este miércoles la nueva misión, que contará con el apoyo técnico y logístico de Open Arms.

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, el jefe de operaciones de Open Arms, Gerard Canals, y la tripulante de la misión del año pasado Ariadna Masmitjà han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya, acompañados de representantes del PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Abukeshek ha subrayado que tras la experiencia del año pasado regresarán "más fuertes" y con más determinación y ha señalado que la flotilla volverá a contar con caras conocidas entre su tripulación, aunque todavía no han desvelado ningún nombre.

Barcelona será el puerto de salida de la flotilla y gran parte de los barcos zarparán desde la capital catalana, aunque se irán sumando otras embarcaciones desde diferentes puntos del mediterráneo.

Además de la expedición marítima, que llevará ayuda humanitaria y contará con médicos, representantes legales o profesionales de la construcción, en esta misión se incluirá un convoy terrestre que está previsto que salga de Mauritania el día 10 de abril.

"Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Abukeshek.

El coordinador de la flotilla ha denunciado que, a pesar del "apagón informativo" sobre Palestina, desde la firma en octubre del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido habiendo operaciones militares, ataques y bombardeos en la zona que han causado más de 600 muertos.

En esta ocasión, la flotilla contará con el apoyo de Open Arms, que movilizará su buque homónimo, que brindará asistencia técnica y mecánica al resto de la flota, así como proveerá de comida fresca, podrá remolcar varias embarcaciones y además ofrecerá atención médica.

"Open Arms no es solo un barco, es una herramienta al servicio de un principio básico, proteger la vida humana", ha subrayado Canals, que ha recordado que la ONG ya intentó romper el bloqueo a Gaza y abrir un corredor humanitario junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios.

Tras subrayar que "no posicionarse no es neutralidad, sino permisividad", Canals ha explicado que su buque necesita una autorización de la Marina Mercante y ha instado a la administración a no impedir su salida.

Por otro lado, Masmitjà ha animado a la sociedad civil catalana a apoyar la iniciativa, colaborando económicamente o participando en los actos que se celebrarán en Barcelona el 11 y el 12 de abril antes de la salida de la flotilla. EFE

(foto)

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