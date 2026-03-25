Ayuntamiento Ciempozuelos propone nombrar 'Estadio Municipal Jenni Hermoso' a campo fútbol

Madrid, 25 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha presentado una propuesta para que el recién rehabilitado estadio municipal de fútbol pase a denominarse 'Estadio Municipal Jenni Hermoso', lo que lo convertirá en "el primer campo de fútbol en toda España en honor a la futbolista madrileña".

La iniciativa, impulsada por el PSOE que gobierna el municipio con mayoría absoluta, busca "combinar el reconocimiento deportivo con un firme compromiso institucional con la promoción del deporte femenino", han señalado fuentes municipales.

Además, la propuesta, que deberá ser ratificada en el Pleno municipal de este jueves, llega "en un momento clave, coincidiendo con la inminente recuperación de una de las principales instalaciones deportivas del municipio".

Con su reapertura, desde el Consistorio consideran fundamental dotar al estadio de "un nombre que represente valores de esfuerzo, superación y compromiso social", poniendo además el foco "en la histórica falta de visibilidad del deporte femenino, una desigualdad que debe ser corregida desde las instituciones públicas".

De esta manera, la elección de Jennifer Hermoso responde "a su destacada trayectoria deportiva y a su papel como referente del fútbol femenino español", como máxima goleadora histórica de la selección española, campeona del mundo en 2023 y reconocida internacionalmente como una de las deportistas más influyentes.

Por su parte, desde la oposición, el PP ha manifiesta "su rotundo rechazo" a la propuesta, ya que "ha sido tomada sin consultar previamente a la oposición ni a los vecinos de Ciempozuelos y para la que ha utilizado, una vez más, los medios institucionales del Ayuntamiento".

"El deporte debe ser un elemento de unión y cohesión social, no un instrumento para imponer agendas ideológicas. Jenni Hermoso es una reconocida futbolista con una trayectoria destacada a nivel nacional, pero no tiene ninguna vinculación especial con nuestro municipio", han añadido desde el PP en un comunicado. EFE

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