Espana agencias

'Al otro lado de la cama' renace en el teatro con canciones que provocan la fiesta

Guardar

Madrid, 25 mar (EFE).- Después del éxito de la película 'Al otro lado de la cama' en 2002 la versión teatral no se hizo esperar, ahora veinte años después de aquella regresa una nueva que "revisa y actualiza" la película con canciones que "provocan la fiesta", ha explicado este miércoles su director Joan Olivé.

El espectáculo es "un vehículo para hacer reír", una comedia con canciones que son parte del guión en las que han mantenido las que han pasado a la historia de la música como 'Salta' o 'Las chicas son guerreras', pero han introducido guiños actuales con canciones de Los Ronaldos, David Bustamante o José Luis Perales para interpelar a todas las generaciones.

"Lo que no entra es reguetón", apostilla entre risas la productora Mer Román, que subraya que lejos de caer en la nostalgia lo que han pretendido es que la película tenga ritmo.

'Al otro lado de la cama' supuso a principios de los 2000 un gran impacto cinematográfico, pues con un formato sencillo la vida en pareja, los amores y desamores y un humor sin filtro, de varios jóvenes de barrio intercalaban diálogos con canciones de la época que daban rienda suelta a sus sentimientos. Un éxito que llevo a realizar dos películas más.

Los protagonistas de la primera película Alberto San Juan, Willy Toledo, Paz Vega, Natalia Verbeke, Ernesto Alterio y María Esteve, dan paso en el teatro a Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata, entre otros.

Unos personajes masculinos torpes en su manera de sentir y transmitir sus emociones mientras que ellas "que parecen frágiles resultan ser mujeres empoderadas. Las apariencias engañan", ha indicado Olivé.

Los temas que trata la historia "no han perdido protagonismo", argumenta Román. La productora señala que han contado con el apoyo y aquiescencia para algunos cambios, en esta versión de Borja Rabanal que también codirige la obra, de David Serrano, guionista de la película.

"Hemos dado un repaso al lenguaje y quitado algunas bromas que hoy no se aprecian como tal", relacionados con comentarios homófobos o racistas. "El humor no puede dañar", apostilla Román.

Un espectáculo en el que los actores reaccionan a los comentarios que les llegan desde el patio de butacas. "El público es activo y nosotros lo vivimos como una 'sitcom' (comedia de situación) como si estuviéramos en 'Friends'", indica.

Con voces en directo, pero sin orquesta, el espectáculo rezuma humor, según comentan dos de sus protagonistas, Ariadna Burguera y Agustín Otón, que ven en las canciones la mejor oportunidad para añadir 'gags'.

La obra irá girando por España después de su estreno en el teatro Alcalá de Madrid. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Los andaluces pueden solicitar desde hoy el voto por correo para las elecciones andaluzas

Infobae

Ecologistas recogen firmas para exigir fin definitivo de proyecto de macrocelulosa en Lugo

Infobae

Los acusados de matar a Francisca Cadenas, trasladados a la cárcel de Morón de la Frontera

Infobae

La Fiscalía pide abrir diligencias a Entrecanales por no ira la Comisión de Investigación

Infobae

FAES acusa a Sánchez de "hacer oposición" retrospectiva a Aznar en lugar de gobernar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detenido en Palma y

Un detenido en Palma y dos en Marruecos por presuntamente planear un ataque terrorista en España

La jueza solicita a Adif que “aclare los hechos y motivos” detrás de las sustituciones de carril en la zona del accidente de Adamuz

La capacidad militar de Irán por la que Pedro Sánchez alerta de una guerra “mucho peor” que la de Irak: “Llevan 40 años preparándose”

Dos años de cárcel para un fontanero que cobró 6.700 euros a una clienta para arreglar una avería y se fue a los pocos días sin acabar la obra

Condenan a un cabo del Ejército de Tierra que se presentó borracho a un servicio de armas: admitió haberse tomado dos cervezas la noche anterior

ECONOMÍA

Lagarde avisa de que el

Lagarde avisa de que el BCE podría subir tipos si la inflación se aleja del 2% por la guerra en Irán

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”