'Al otro lado de la cama' renace en el teatro con canciones que provocan la fiesta

Madrid, 25 mar (EFE).- Después del éxito de la película 'Al otro lado de la cama' en 2002 la versión teatral no se hizo esperar, ahora veinte años después de aquella regresa una nueva que "revisa y actualiza" la película con canciones que "provocan la fiesta", ha explicado este miércoles su director Joan Olivé.

El espectáculo es "un vehículo para hacer reír", una comedia con canciones que son parte del guión en las que han mantenido las que han pasado a la historia de la música como 'Salta' o 'Las chicas son guerreras', pero han introducido guiños actuales con canciones de Los Ronaldos, David Bustamante o José Luis Perales para interpelar a todas las generaciones.

"Lo que no entra es reguetón", apostilla entre risas la productora Mer Román, que subraya que lejos de caer en la nostalgia lo que han pretendido es que la película tenga ritmo.

'Al otro lado de la cama' supuso a principios de los 2000 un gran impacto cinematográfico, pues con un formato sencillo la vida en pareja, los amores y desamores y un humor sin filtro, de varios jóvenes de barrio intercalaban diálogos con canciones de la época que daban rienda suelta a sus sentimientos. Un éxito que llevo a realizar dos películas más.

Los protagonistas de la primera película Alberto San Juan, Willy Toledo, Paz Vega, Natalia Verbeke, Ernesto Alterio y María Esteve, dan paso en el teatro a Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata, entre otros.

Unos personajes masculinos torpes en su manera de sentir y transmitir sus emociones mientras que ellas "que parecen frágiles resultan ser mujeres empoderadas. Las apariencias engañan", ha indicado Olivé.

Los temas que trata la historia "no han perdido protagonismo", argumenta Román. La productora señala que han contado con el apoyo y aquiescencia para algunos cambios, en esta versión de Borja Rabanal que también codirige la obra, de David Serrano, guionista de la película.

"Hemos dado un repaso al lenguaje y quitado algunas bromas que hoy no se aprecian como tal", relacionados con comentarios homófobos o racistas. "El humor no puede dañar", apostilla Román.

Un espectáculo en el que los actores reaccionan a los comentarios que les llegan desde el patio de butacas. "El público es activo y nosotros lo vivimos como una 'sitcom' (comedia de situación) como si estuviéramos en 'Friends'", indica.

Con voces en directo, pero sin orquesta, el espectáculo rezuma humor, según comentan dos de sus protagonistas, Ariadna Burguera y Agustín Otón, que ven en las canciones la mejor oportunidad para añadir 'gags'.

La obra irá girando por España después de su estreno en el teatro Alcalá de Madrid. EFE

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