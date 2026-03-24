Sánchez Cotrina y Soraya Vega se enfrentarán en las primarias del PSOE de Extremadura

Mérida, 24 mar (EFE).- La Comisión Regional de Ética del PSOE de Extremadura ha proclamado este martes de manera provisional las dos candidaturas que optarán en las primarias a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, las encabezadas por Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega, después de que Ramón Díaz Farias no haya conseguido los avales suficientes.

El pasado 13 de marzo se abrió el periodo de recogida de avales, que ha finalizado este mediodía, y Sánchez Cotrina y Vega han cumplido con el requisito de registrar en tiempo y forma un mínimo del 12 % de avales (1.124) y un máximo del 15 % (1.405), según ha informado el partido en un comunicado.

En caso de no presentarse recurso alguno, las dos serán oficiales en el plazo de dos días, el 26 de marzo.

Las primarias se celebrarán el 11 de abril y, si es necesaria, la segunda vuelta de la votación sería el 19 de abril. En total, 9.366 militantes están llamados a las urnas en Extremadura.

El 25 de abril se desarrollará el XVI congreso extraordinario, en Mérida, en el que saldrá elegida la persona que liderará el partido en sustitución de Miguel Ángel Gallardo, que dimitió tras cosechar los peores resultados de la historia en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Tras la dimisión de Gallardo, el partido ha estado dirigido por una gestora, presidida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha buscado sin éxito el consenso entre los precandidatos.

En las últimas horas la expresidenta de la Asamblea de Extremadura y parlamentaria autonómica Blanca Martín y el diputado regional y alcalde de Salorino (Cáceres), Álvaro Sánchez Cotrina, han acordado unir sus respectivas precandidaturas en un proyecto común encabezado por este último, hasta ahora secretario provincial del partido.

A Sánchez Cotrina ya se había unido anteriormente otro precandidato, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y alcalde de Olivenza (Badajoz), Manuel José González Andrade.

El equipo de Sánchez Cotrina ha presentado avales por encima del 15 %, el límite máximo del censo permitido, al margen de los que puedan sumar con el voto telemático, lo mismo que la exportavoz del PSOE de Extremadura y diputada regional Soraya Vega, según han informado esta mañana.

La exdelegada del Gobierno en Extremadura Yolanda García Seco, en nombre de la candidatura de Sánchez Cotrina, ha mostrado su disposición a integrar a los otros aspirantes, como ya han hecho antes en este proceso, y ha precisado que aunque todavía es posible alcanzar una lisa de consenso, "no es imprescindible".

Vega ha aclarado que la papeleta con su nombre estará en la votación del 11 de abril y también se ha mostrado abierta a la integración en su candidatura.

"Esto no va de estrategias diseñadas entre tres o cuatro, esto va de militancia y de compromiso", ha subrayado Vega, que ha eludido desvelar si cuenta con el apoyo de Gallardo y pronunciarse sobre los movimientos en la candidatura de Sánchez Cotrina.

Vega ha rechazado ser la candidata del aparato: "yo, militante de base, me enfrento a un secretario provincial", ha advertido en referencia a Sánchez Cotrina.

El vicepresidente tercero de la Diputación pacense y alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz, ha reconocido esta mañana que estaban en el "límite" del mínimo de avales necesarios, pero que esperaban superarlo con el voto online.

El PSOE extremeño afronta su tercer congreso regional en los últimos tres años.

En marzo de 2024, Gallardo tomó el relevo de Guillermo Fernández Vara y en enero de 2025 los socialistas lo refrendaron tras ganar otra vez las primarias. EFE

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