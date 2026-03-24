Morant: Voy a intentar que la Semana Santa tenga incorporada a la mujer

València, 24 mar (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha señalado que el rechazo a las mujeres de la Cofradía de Sagunto (Valencia) es "intolerable" y ha asegurado que, desde su posición política, va a "intentar" que una tradición como la Semana Santa tenga incorporada a las mujeres.

"No estamos hablando de tradición, estamos hablando de un país que en 500 años ha avanzado mucho y, sobre todo, gracias a la democracia, a la incorporación de las mujeres en los puestos de decisión y en todos los lugares de la sociedad", ha reivindicado la ministra en declaraciones a medios de comunicación.

Morant ha señalado que lo ocurrido en Sagunto es "intolerable": "No dejarlas significa que siga habiendo vetos y prohibiciones en el acceso de la mujer a expresiones cívicas como es la Semana Santa", ha concluido. EFE

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