María Jesús Montero dimitirá de forma "inminente" como ministra para centrarse en el 17M

Sevilla, 24 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dimitirá de forma "inminente" de ambos cargos para centrarse en las elecciones andaluzas, que serán el próximo 17 de mayo y en las que concurre como candidata por el PSOE.

Montero, que ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los medios en la sede del PSOE-A, en Sevilla, ha añadido que no va a renunciar a su escaño en el Congreso puesto que, para mantener su plaza de funcionaria en el hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense necesita un puesto público que le garantice su reserva.

La secretaria general del PSOE andaluz ha planteado los comicios andaluces del 17 de mayo como "referéndum sobre la sanidad pública" donde ha contrapuesto el modelo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el de su partido.

"En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida", ha valorado Montero, quien ha señalado que la pregunta el día de las elecciones andaluzas es si los ciudadanos eligen "la sanidad pública o Moreno Bonilla".

Ha agregado que "el tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin. Estamos ilusionados y convencidos de que los andaluces van a votar por los servicios públicos de calidad. Sanidad, educación y vivienda. Y por una atención digna a los mayores y la discapacidad y la dependencia".

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta ha centrado en gran medida su discurso en la defensa de los servicios públicos, con expresas referencias a la vivienda, la educación o la dependencia.

Montero ha abundado en la cuestión de la salud, cuyo modelo actual -ha indicado- piensa "cambiar" con "propuestas para gestionarla y mejorarla".

"En mis primeros días como presidenta de la Junta aprobaremos un plan para salvar la sanidad pública", ha explicado Montero, quien ha recordado que la salud es su "especialización profesional" como médica que es de formación además de como consejera de Salud de Andalucía que fue.

La por ahora vicepresidenta primera del Gobierno ha hablado asimismo de la campaña electoral, en la que, ha señalado, se volcará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por razones "políticas y personales".

Montero ha explicado que "reconquistar la Junta" es tan importante que Sánchez acudirá a la comunidad durante la campaña y que, además, lo hará por su trabajo durante "ocho años en el núcleo duro del presidente". EFE

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