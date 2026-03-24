Espana agencias

María Jesús Montero dimitirá de forma "inminente" como ministra para centrarse en el 17M

Guardar

Sevilla, 24 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dimitirá de forma "inminente" de ambos cargos para centrarse en las elecciones andaluzas, que serán el próximo 17 de mayo y en las que concurre como candidata por el PSOE.

Montero, que ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los medios en la sede del PSOE-A, en Sevilla, ha añadido que no va a renunciar a su escaño en el Congreso puesto que, para mantener su plaza de funcionaria en el hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense necesita un puesto público que le garantice su reserva.

La secretaria general del PSOE andaluz ha planteado los comicios andaluces del 17 de mayo como "referéndum sobre la sanidad pública" donde ha contrapuesto el modelo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el de su partido.

"En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida", ha valorado Montero, quien ha señalado que la pregunta el día de las elecciones andaluzas es si los ciudadanos eligen "la sanidad pública o Moreno Bonilla".

Ha agregado que "el tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin. Estamos ilusionados y convencidos de que los andaluces van a votar por los servicios públicos de calidad. Sanidad, educación y vivienda. Y por una atención digna a los mayores y la discapacidad y la dependencia".

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta ha centrado en gran medida su discurso en la defensa de los servicios públicos, con expresas referencias a la vivienda, la educación o la dependencia.

Montero ha abundado en la cuestión de la salud, cuyo modelo actual -ha indicado- piensa "cambiar" con "propuestas para gestionarla y mejorarla".

"En mis primeros días como presidenta de la Junta aprobaremos un plan para salvar la sanidad pública", ha explicado Montero, quien ha recordado que la salud es su "especialización profesional" como médica que es de formación además de como consejera de Salud de Andalucía que fue.

La por ahora vicepresidenta primera del Gobierno ha hablado asimismo de la campaña electoral, en la que, ha señalado, se volcará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por razones "políticas y personales".

Montero ha explicado que "reconquistar la Junta" es tan importante que Sánchez acudirá a la comunidad durante la campaña y que, además, lo hará por su trabajo durante "ocho años en el núcleo duro del presidente". EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Acusado de incendio en Gata y Hurdes se declara inocente y niega haber originado el fuego

Infobae

El chef Jesús Iván Anaya, de Ciudad Real, gana el concurso de la gamba roja de Dénia

Infobae

El Senado rechaza una moción del PSOE en defensa de la política autonómica del Gobierno

Infobae

Sánchez Cotrina y Soraya Vega se enfrentarán en las primarias del PSOE de Extremadura

Infobae

La expresidenta de la AIReF cree que el plan anticrisis hará incumplir las reglas fiscales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia tumba el penúltimo

La Justicia tumba el penúltimo intento de Florentino Pérez y de Almeida de salvar los aparcamientos privados que quiere gestionar el Real Madrid

Jorge Azcón afirma que Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que María Jesús Montero y la socialista le replica llamándole “Jorge Torrente”

La jueza de la DANA cita a Mazón a declarar como testigo

Condenan a una fotógrafa de bodas por entregar solo 14 fotografías de la sesión a sus clientes: ninguna del día del enlace o los preparativos

Cómo 24 acusados de narcotráfico en una operación de 57 toneladas de cocaína han acabado en libertad: “Era una vulneración de derechos fundamentales”

ECONOMÍA

Cómo ver en tu factura

Cómo ver en tu factura de la luz el recargo en el precio por el “escudo antiapagón”: las eléctricas vuelcan el gasto extra en familias y pymes

La tasa de basuras desata dudas entre propietarios e inquilinos: quién la paga y cuándo es legal exigirla

¿Qué opciones tienen ahora los ciudadanos tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid?

Los ganaderos se oponen al acuerdo UE-Australia: “No sabemos si han engordado el cordero con hormonas prohibidas en Europa hace 35 años”

Australia y la UE consiguen cerrar un acuerdo comercial tras ocho años de negociaciones: afectará al sector lácteo, de carne de ternera y de automóviles

DEPORTES

El enfado de Lance Stroll

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El Atlético de Madrid lanza un dardo por lo ocurrido en el derbi ante el Real Madrid: “Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF”

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso