María Jesús Montero afea a Azcón que hable de su físico: "El PP insulta a las mujeres"

Sevilla, 24 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido al presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, quien este martes ha señalado que la socialista Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que ella, y ha asegurado que el PP insulta a las mujeres.

Montero, en una intervención ante los medios de comunicación en la sede del PSOE de Andalucía en Sevilla, ha señalado que el PP de Juanma Moreno, al que pertenece Azcón, "desprecia a las mujeres".

"A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha indicado Azcón, quien ha agregado que Juanma Moreno, el actual presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, "también es mucho más atractivo" que él.

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha añadido que Moreno había adelantado que la campaña de las elecciones regionales, previstas para el 17 de mayo, "iba a ser sucia" y se ha cumplido "este primer día".

"Habrán escuchado las palabras del señor Azcón sobre mi falta de atractivo físico", ha señalado Montero en su intervención.

La socialista ha reivindicado también que es "la única mujer" candidata a la Presidencia de la Junta en estas elecciones.

Motero ha añadido que palabras como la de Azcón ponen de relieve "la falsa moderación de Moreno Bonilla, que insta a otros a que usen estas cuestiones y luego va de moderado". EFE