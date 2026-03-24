La joven Noelia recibirá la eutanasia el jueves

Madrid, 24 mar (EFE).- Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que ha solicitado la eutanasia a la que se opone su padre, la recibirá este jueves según ha confirmado ella misma al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena3.

"Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia", ha dicho la joven en una entrevista de la que ese programa ha emitido este martes algunos fragmentos.

En ella asegura que nunca ha tenido la duda de parar el proceso porque "lo tenía muy claro desde el principio" y admite que su familia está en contra de la eutanasia que ha pedido.

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija" explica en uno de los fragmentos emitidos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de rechazar paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna.

La batalla ante la Justicia comenzó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó suspenderla de forma cautelar.

El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia. EFE