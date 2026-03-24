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La expresidenta de la AIReF cree que el plan anticrisis hará incumplir las reglas fiscales

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Madrid, 24 mar (EFE).- La expresidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha advertido este martes de que la aprobación del plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio llevará a España a incumplir este año las reglas fiscales europeas.

Herrero, que abandonó la presidencia de la AIReF el pasado 3 de marzo tras seis años de mandato, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que preside el PP, después de que la Comisión de Hacienda del Congreso no la convocara pese a que lo había solicitado.

Herrero ha agradecido la oportunidad de rendir cuentas ya que, ha lamentado, no ha podido hacerlo en la Comisión de Hacienda del Congreso, como solicitó "y habría deseado", una "pena" a la que añade la crítica por no haber "merecido ni siquiera una respuesta".

En su intervención, la expresidenta ha recordado que el pasado mes de octubre la AIReF ya advirtió de que España incumpliría la regla de gasto europea este año con un desfase superior al permitido por Bruselas (0,3 % del PIB), aunque continuaría sin agotar el margen global acumulado (un desfase del 0,6 % en el periodo 2025-2028) que conlleva la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

Ahora, Herrero ha asegurado que el gasto asociado a la aprobación del plan integral de respuesta a la crisis -que el Gobierno cifra en 5.000 millones de euros- "supondría exceder de los márgenes de desviación europeos" tanto anuales como acumulados en 2026.

La Comisión Europea podría "adoptar alguna decisión" respecto a los paquetes de respuesta a la crisis, ha reconocido, en referencia a la posibilidad de que ese gasto no compute a efectos de reglas fiscales, pero "en este momento España incumpliría los compromisos".

Aunque ha calificado su paso por la AIReF de "gratificante", Herrero ha admitido que "ha habido desvelos, obstáculos y dificultades", al tiempo que ha citado entre los logros de su mandato la incorporación de escenarios de medio plazo en los informes de supervisión fiscal dos veces al año o la publicación de análisis de sostenibilidad a largo plazo y de riesgos fiscales. EFE

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