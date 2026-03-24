Gran Canaria pide al Gobierno que habilite a los cabildos a movilizar la UME si es preciso

Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria ha aprovechado la situación que se ha vivido este martes en la isla para pedir de nuevo al Gobierno de España que habilite a las corporaciones insulares a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) sin esperar que la situación se agrave.

En rueda de prensa, Morales ha recordado que todos los cabildos de Canarias comparten esa solicitud, porque la legislación actual solo les permite recibir ayuda de la UME cuando la emergencia ha salido de su control y ha pasado al de la comunidad autónoma (nivel 2).

Sin embargo, ha abundado, la Federación Canaria de Islas considera que se trata de una norma pensada para la península, que no se adapta a la realidad del archipiélago, donde los cabildos tienen plenas competencias de Protección Civil y Emergencias sobre su territorio, a diferencia de lo que puede ocurrir con las diputaciones.

De hecho, esta mañana el Cabildo de Gran Canaria ha tenido que declarar sobre la marcha el nivel de emergencia 2 en coordinación con el Gobierno de Canarias porque necesitaba a la UME en las zonas inundadas por el aguacero, muy localizadas en su territorio, pero no podía contar con su ayuda porque la normativa no lo permite.

Morales ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa convocada para informar sobre los efectos de la borrasca Therese, que ha descargado sobre Gran Canaria este martes un aguacero con registros "históricos" y "no previsibles", con más 140 litros de agua por metro cuadrado caídos en muy poco tiempo.

El presidente insular ha indicado que ha hablado con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y les ha insistido en la petición que plantean los siete cabildos.

Morales ha razonado que les parece "una barbaridad" y "una incongruencia que, con las competencias que tienen los cabildos insulares", tengan que elevar a nivel 2 el grado de emergencia para hacer posible la participación de la UME en una situación como en la que se encuentra actualmente la isla.

"Los cabildos tenemos las competencias suficientes como para que, en fases como las que estamos viviendo, poder demandar la participación de la UME", y que intervenga de manera directa, ha aseverado. EFE