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García Plaza firmó su contrato en el Sánchez-Pizjuán y será presentado este miércoles

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Sevilla, 24 mar (EFE).- Luis García Plaza firmó este martes su contrato como nuevo entrenador del Sevilla hasta junio de 2027 y será presentado este miércoles en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 13.30 horas, informó un portavoz del club.

En un breve vídeo difundido por el Sevilla, el madrileño dijo que está "con una tremenda ilusión de empezar a trabajar, muy contento de estar aquí en este grandísimo club", y mandó un primer mensaje al sevillismo: "Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis de que, con el esfuerzo de los futbolistas, con la ilusión del cuerpo técnico que llega y, sobre todo, con vuestro apoyo vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final".

"Tengo muchas ganas de conoceros, dentro de dos jornadas espero veros en nuestro estadio y estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. ¡Vamos, mi Sevilla!", afirmó su nuevo técnico.

Luis García Plaza, que sustituye al argentino Matías Almeyda, destituido el lunes, llegó este martes a la capital andaluza y, tras reunirse con los dirigentes sevillistas, abandonó por la tarde el estadio del barrio de Nervión, una vez suscrito su contrato por lo que resta de temporada y la próxima, y a la salida detuvo el vehículo en el que iba para posar ante los periodistas que le aguardaban.

El club hispalense publicó en sus redes una foto de su nuevo entrenador junto al banquillo local del Sánchez-Pizjuán posando con una camiseta del equipo con su nombre a la espalda: "Luis García 2027", en referencia al año hasta el que estará vinculado a la entidad.

García Plaza, quien también se dirigió a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para conocer sus instalaciones, dirigirá este miércoles su primer entrenamiento, que en su primer cuarto de hora será abierto a la prensa, antes de su presentación, en la que el director de fútbol profesional del Sevilla, Antonio Cordón, atenderá a los medios. EFE

(foto)

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