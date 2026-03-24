Expresidenta de AIRef lamenta que el Congreso no respondiera a su petición de comparecer

Madrid, 24 mar (EFE).- La expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) Cristina Herrero ha mostrado este martes su "pena" por no haber podido comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso para hacer balance como había solicitado y por no haber "merecido siquiera una respuesta".
Herrero, que abandonó la presidencia de la AIReF el pasado 3 de marzo tras seis años de mandato, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que preside el PP, después de que la Comisión de Hacienda del Congreso no la convocara para hacer balance como había solicitado.
El diputado socialista Javier Rodríguez le ha afeado que participe en "una comparecencia extraña", que "suena a una especie de puerta de atrás", y ha asegurado sentir "pena por la trayectoria que ha tenido y por la propia AIReF".
"A mí también me da pena. Mucha pena no haber podido comparecer en la Comisión de Hacienda que fue la que me dio su apoyo unánime hace seis años", ha respondido Herrero, para exponer lo que ha hecho y lo que le ha quedado por hacer.
Para el diputado socialista, las declaraciones de Herrero sobre su sucesión "enturbian una trayectoria que respetábamos mucho", por lo que ha criticado que "en estos últimos meses tal vez podría haber actuado con una cierta discreción" para evitar convertir su sucesión en "una especie de crónica del corazón" que es lo que, a su juicio, intentaba hacer el PP con la convocatoria de esta comisión.
"No entiendo esa discreción en los últimos meses y no en los cinco años anteriores", ha ironizado Herrero, para añadir que no cree estar "cometiendo ninguna injerencia" por preocuparse por la política de nombramientos de la AIReF.
"Otra cosa es que me pronunciara sobre el candidato y no lo he hecho", ha subrayado, "no he hecho ninguna valoración del candidato y no la pienso hacer", al tiempo que se ha puesto a disposición de su sucesora -la Comisión de Hacienda valora el miércoles la candidata propuesta, la secretaria general de Financiación Autonómica, Inés Olóndriz- para hacer "una buena transición".
Herrero ha defendido que se ha hecho eco de "un debate" que existe sobre el carácter presidencialista de la AIReF y ha planteado que, por ejemplo, el Congreso podría elegir entre diversos perfiles en lugar de pronunciarse sobre un único candidato del Gobierno o bien regular un régimen de incompatibilidiades para la presidencia.
"Una vez que la ley lo diga evitaríamos todos estos debates", ha añadido, porque "todo lo que ha pasado y que yo no he provocado no es bueno para la institución". "Y no me gusta", ha zanjado. EFE