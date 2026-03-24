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España sub-21 completa una doble sesión con la novedad de Joel Roca

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Madrid, 24 mar (EFE).- La selección española sub-21 completó este martes una doble sesión de entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, mañana y tarde, en la que la novedad fue la presencia del futbolista del Girona Joel Roca, quien se incorporó a la concentración en sustitución del lesionado Jesús Rodríguez.

El futbolista del Como llegó a la expedición en Madrid el lunes a pesar de que el domingo se retiró del terreno del juego en el minuto 37 durante el partido de su equipo ante el Pisa y, tras una pertinente revisión, se decidió que volviera a Italia a llevar su proceso de recuperación.

Ante esta ausencia, David Gordo, seleccionador español sub-21, llamó a Joel Roca, quien ya disputó en septiembre de 2025 dos partidos.

Precisamente ambos fueron contra Chipre y Kósovo, los dos rivales a los que se enfrenta España sub-21 en este parón.

El primero se disputará en Lárnaca para jugar ante Chipre el viernes 27 de marzo a las 16:00 horas CET (-1 GMT). Un viaje de unas cuatro horas y media de duración que emprenderán desde el aeropuerto Madrid Adolfo Suárez a las 16:00 horas del miércoles, tras un nuevo entrenamiento en la Ciudad del Fútbol.

Tras este compromiso, España sub-21 volverá a Madrid y el 31 de marzo, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares a las 19:00 horas, recibirá a Kosovo. Partido para el que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) puso a la venta las entradas a un precio fijo de 15€, con descuento del 50% para compras hasta el 25 de marzo.

Dos partidos con el objetivo de continuar su fase de clasificación para el Europeo de la categoría, que se disputará en verano de 2027, con pleno de victorias, tras sumar hasta la fecha 15 puntos de 15 posibles. EFE

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