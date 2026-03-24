El Wolfsburgo toma ventaja ante el Lyon (1-0)

Redacción deportes, 24 mar (EFE).- Un gol de Lineth Beerensteyn dio este martes ventaja al Wolfsburgo frente al Lyon (1-0) en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina disputado en terreno alemán, a la espera de la vuelta en Francia.

En el minuto 14, en un contragolpe, la delantera del equipo germano anotó el único gol del encuentro, tras un rebote en la defensa rival que descolocó a la portera Christiane Endler y que supuso la derrota del conjunto dirigido por el español Jonatan Giráldez.

Este martes se disputa también el duelo entre el Arsenal y el Chelsea, mientras que para el miércoles quedan los choques Real Madrid-Barcelona y Manchester United-Bayern Múnich. EFE