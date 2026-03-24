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El Senado rechaza una moción del PSOE en defensa de la política autonómica del Gobierno

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Madrid, 24 mar (EFE).- La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha rechazado este martes con los votos de la mayoría absoluta del PP y las abstenciones de ERC y el PNV una moción del PSOE que defendía la política autonómica del Gobierno y criticaba la de los ejecutivos autonómicos populares.

La moción, titulada "en defensa del autogobierno de las comunidades autónomas para garantizar unos servicios de calidad, cercanos y adaptados a las necesidades de la ciudadanía", insta al Gobierno a "continuar trabajando" en el proceso de descentralización inherente al modelo autonómico diseñado por la Constitución Española.

Tambié a "seguir profundizando" en el desarrollo competencial mediante la transferencia y delegación de competencias, a "continuar avanzando" en el fortalecimiento del autogobierno y a "seguir trabajando" en la aprobación definitiva del nuevo modelo de financiación autonómico presentado por el Ministerio de Hacienda.

La socialista Carmen Silva ha afirmado que en el debate de este martes se han podido ver "dos modelos de autogobierno frente a frente": el de su partido, que habla de "cooperación" y que ha aportado unos recursos "históricos" que las comunidades del PP no dedican a mejorar los servicios públicos esenciales, y el del PP que habla de "confrontación" con el Estado.

Por su parte, el popular Luis Rodríguez-Comendador, designado por el Parlamento andaluz, ha aprovechado para criticar a la hasta ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por haberse "cargado la solidaridad interterritorial" y ha puesto como ejemplo de la situación el "terrible, terrible, terrible déficit" de Andalucía, que tiene que sostener los servicios públicos "a pulmón", esto es, con sus propios recursos.

La senadora de ERC Sara Bailac ha señalado que la moción ha provocado una confrontación entre un PSOE "más federalista" y un PP "más centralista" pero que en el fondo pone de manifiesto las "costuras" de un modelo que "no da respuestas a Cataluña".

A su vez, la portavoz del PNV en la Comisión, Dolores Etxano, ha dicho haber echado en falta una referencia al estado "plurinacional y plurilingüe", ha criticado que la autonomía sea en la moción socialista "solo un instrumento para la prestación de servicios públicos" y ha denunciado la existencia de una "erosión sutil del autogobierno". EFE

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