El Real Madrid regresa a los entrenamientos con Asencio y Militao en el grupo

Madrid, 24 mar (EFE).- El Real Madrid regresó este martes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras día y medio de descanso después de su triunfo liguero ante el Atlético de Madrid, e inició la semana sin internacionales y con el regreso de los defensas Éder Militao y Raúl Asencio a la dinámica de grupo.

Álvaro Arbeloa, técnico del equipo blanco, no pudo contar con trece jugadores convocados con sus selecciones: Dean Huijsen y Gonzalo García con la absoluta de España y la sub-21, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé con Francia, Jude Bellingham con Inglaterra, Arda Güler con Turquía, Antonio Rüdiger con Alemania, David Alaba con Austria, Vinícius Junior con Brasil, Fede Valverde con Uruguay, Franco Mastantuono con Argentina y Brahim Díaz con Marruecos.

Tampoco se ejercitaron los lesionados Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, que completaron sus planes de recuperación en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Sobre el césped, la buena noticia para Álvaro Arbeloa fue la presencia del brasileño Militao y Raúl Asencio con un grupo reducido de jugadores del primer equipo y canteranos. Los laterales Dani Carvajal y Fran García completaron una sesión de trabajo específico individual.

Militao, lesionado desde el 7 de diciembre, cuando en el encuentro de LaLiga ante el Celta en el Santiago Bernabéu sufrió una "rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", dio un paso más hacia su regreso al trabajar al mismo ritmo que el reducido grupo y participar en un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Como aseguró Arbeloa el domingo tras el triunfo ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, ya podrá contar con el defensa brasileño al regreso de la competición tras el parón por partidos internacionales, en la cita liguera ante el Mallorca el sábado 4 de abril, para la que Asencio también reforzará la zaga tras superar unos problemas musculares. EFE