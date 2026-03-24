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El Atlético Nacional aparta a Nicolás Rodríguez, acusado de violar a una joven de 19 años

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Bogotá, 24 mar (EFE).- El Atlético Nacional anunció este martes que ha apartado de las actividades de su equipo profesional al extremo Nicolás Rodríguez Calderón, que ha sido acusado de violar a una joven de 19 años.

Según la denuncia, divulgada por el portal deportivo Somos La Titular, la víctima señala que fue objeto de "acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir".

De acuerdo con ese relato, los hechos ocurrieron, presuntamente, tras un encuentro social en Bogotá, donde la denunciante afirma que perdió su capacidad de reacción y fue víctima de actos sexuales sin su consentimiento.

Según la joven, el jugador y dos hombres más la habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces.

La denunciante sostiene que se encontraba en un estado en el que no podía reaccionar ni oponerse a lo ocurrido y que los hechos habrían involucrado a más de una persona.

"Me sentía mareada y no podía reaccionar", "yo le dije que no varias veces", "no podía ver bien ni sabía cómo reaccionar" y "sentía que estaba en peligro", son algunas de las declaraciones recogidas en la denuncia.

En un comunicado, el club expresó su "solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia" y rechazó "de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana".

Asimismo, informó de que activó sus protocolos internos "con responsabilidad y transparencia", y precisó que, mientras avanzan las investigaciones, el jugador no estará convocado en los próximos partidos.

El club agregó que respetará el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad en el tratamiento del caso, que se conoce en medio de una ola de denuncias por presunto acoso y violencia de género en Colombia, que en los últimos días ha tenido especial impacto en distintos ámbitos, incluidos los medios de comunicación.

En ese contexto, la Fiscalía General anunció la apertura de una iniciativa investigativa y habilitó un canal para recibir denuncias con el fin de coordinar las investigaciones "con enfoque de género".

Las recientes denuncias han impulsado pronunciamientos de distintos sectores y reavivado el debate sobre la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas en el país. EFE

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