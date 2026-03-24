Azcón pide perdón y recuerda que Montero no lo hizo cuando aludió a la calvicie de Tellado

Zaragoza, 24 mar (EFE).- El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido disculpas este martes por aludir este martes al físico de las socialistas Pilar Alegría y María Jesús Montero, aunque ha aprovechado para recordar que la andaluza no lo hizo cuando se refirió a la calvicie del secretario general del PP, Miguel Tellado.

Esta mañana Azcón ha dicho en un acto público organizado por 'El Confidencial' en Zaragoza que Pilar Alegría "físicamente es más atractiva que María Jesús Montero", a quien se le va a poner, a su juicio, "mucha peor cara" que a la aragonesa tras las elecciones en Andalucía, a lo que la exministra de Educación ha respondido llamándolo "Jorge Torrente".

En respuesta a esta polémica, Azcón ha publicado un mensaje en X en el que recuerda que "recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie".

Azcón reconoce que él ha cometido "el error" de hablar de su apariencia física sin darse cuenta de que "puede resultar ofensivo".

"Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", ha zanjado Azcón. EFE