Andorra considerará prostitución pagar por contenido sexual en plataformas digitales

Barcelona, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Andorra considerará prostitución el hecho de pagar por contenido sexual en plataformas digitales como OnlyFans y elevará la edad de consentimiento sexual a 16 años, dos más respecto a lo que marca la legislación vigente.

Así lo contempla la reforma del Código Penal que ha impulsado el Ejecutivo andorrano con el objetivo de reforzar la protección de los menores y adolescentes y la persecución de los delitos sexuales y el acoso sexual en línea, sobre todo cuando implican a menores de edad.

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha explicado en rueda de prensa que la modificación de la normativa permite garantizar "una respuesta adecuada y proporcional ante les nuevas formas de criminalidad digital" y dar cumplimiento a diversas recomendaciones de organismos internacionales.

Una de las novedades que contempla esta reforma es que se amplía la definición de prostitución para adaptarla al entorno digital, incluyendo los actos sexuales efectuados a distancia mediante internet u otros medios telemáticos y siempre que exista interacción y remuneración.

Además, se penaliza la difusión de imágenes que representen actividades sexuales o las partes íntimas de una persona sin su consentimiento, así como la manipulación o difusión de imágenes haciendo que parezca que una persona está desnuda o teniendo conductas sexuales, sin su consentimiento.

Por estos dos nuevos casos, la pena puede ir de 3 meses hasta 3 años de cárcel, donde también se tipifica la provocación o conspiración.

Asimismo, será castigado con pena de arresto el envío de material sexual sin consentimiento, puesto que con la modificación del Código Penal esta conducta se considera acoso sexual.

Adicionalmente, se establece un agravante específico en caso de que los delitos de discriminación se cometan mediante tecnologías de la información y comunicación, y se incluye dentro de los delitos de discriminación la incitación al odio y a la hostilidad.

El proyecto de ley presentado por el gobierno contempla asimismo aumentar la edad de consentimiento sexual a 16 años, dos años más que hasta ahora. "La medida refuerza la protección de los menores frente a conductas que puedan vulnerar su libertad e indemnidad sexual", subraya el ejecutivo.

Este cambio se inscribe en la tendencia europea e internacional de garantizar una tutela más amplia de los derechos de los niños y adolescentes, y parte del reconocimiento de que los menores de dieciséis años no disponen, en general, del grado suficiente de madurez emocional, psicológica y social para consentir libremente y de forma informada una relación sexual con una persona adulta.

"Es una medida de prevención y protección ante posibles situaciones de abuso o manipulación", ha destacado Ester Molné.

Se establece, como excepción, que la edad de consentimiento sea de 14 años para relaciones entre jóvenes cercanos en edad y madurez cuando la diferencia no supere los cinco años entre las personas.

La modificación también tipifica como pornografía infantil el material que represente de forma visual a una persona que parezca ser menor de edad participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser menor de edad.

En ese caso, la pena podrá ser de hasta 4 años de cárcel. También se tipifica la tentativa en el delito de asistencia a espectáculos pornográficos en los que actúe un menor o una persona con discapacidad con penas de hasta 2 años de cárcel. EFE