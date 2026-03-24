Acusado de incendio en Gata y Hurdes se declara inocente y niega haber originado el fuego

Cáceres, 24 mar (EFE).- El acusado de provocar el incendio forestal declarado en mayo de 2023 en las comarcas de Gata y Las Hurdes, que arrasó unas 10.000 hectáreas, ha defendido su inocencia en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres y ha negado ser el responsable del origen de las llamas, frente a la petición de seis años de prisión formulada por la Fiscalía.

Durante su intervención ante el tribunal, el procesado ha asegurado que abandonó su parcela en torno a las cinco de la tarde del día de los hechos y que no regresó al lugar hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuando ya se había alertado del incendio.

Ha insistido en que él mismo resultó afectado por el fuego, que dañó su plantación de cerezos, lo que, a su juicio, refuerza su versión de que no tuvo ninguna participación en el inicio del siniestro.

Asimismo, ha indicado que la finca desde la que, según la acusación, se habría originado el incendio es de acceso abierto, por lo que cualquier persona podría haber transitado por la zona.

A lo largo de la sesión han prestado declaración agentes de la Guardia Civil encargados del atestado y de la monitorización del incendio, así como efectivos de extinción que participaron en el operativo desplegado durante el incendio.

El fuego se inició el 17 de mayo de 2023 y se extendió durante varias semanas por distintos municipios del norte de la provincia de Cáceres, afectando de forma significativa a las comarcas de Gata y Las Hurdes.

Las labores de extinción se prolongaron hasta el 6 de junio, en un dispositivo que requirió la movilización de numerosos medios humanos y materiales ante la magnitud del incendio.

Según los datos expuestos en la vista, el balance final sitúa la superficie calcinada en torno a las 10.000 hectáreas, con afecciones relevantes sobre el entorno natural.

El Ministerio Fiscal atribuye al acusado un delito de incendio forestal y reclama, además de la pena de prisión, el abono de aproximadamente 400.000 euros por los daños medioambientales y los costes de extinción.

La defensa, por su parte, ha solicitado la libre absolución al entender que no ha quedado acreditada la autoría del procesado en el origen del fuego.

El juicio continuará con nuevas declaraciones testificales y periciales en las próximas jornadas previstas en la Audiencia Provincial de Cáceres. EFE

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