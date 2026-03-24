Espana agencias

Acusado de incendio en Gata y Hurdes se declara inocente y niega haber originado el fuego

Guardar

Cáceres, 24 mar (EFE).- El acusado de provocar el incendio forestal declarado en mayo de 2023 en las comarcas de Gata y Las Hurdes, que arrasó unas 10.000 hectáreas, ha defendido su inocencia en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres y ha negado ser el responsable del origen de las llamas, frente a la petición de seis años de prisión formulada por la Fiscalía.

Durante su intervención ante el tribunal, el procesado ha asegurado que abandonó su parcela en torno a las cinco de la tarde del día de los hechos y que no regresó al lugar hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuando ya se había alertado del incendio.

Ha insistido en que él mismo resultó afectado por el fuego, que dañó su plantación de cerezos, lo que, a su juicio, refuerza su versión de que no tuvo ninguna participación en el inicio del siniestro.

Asimismo, ha indicado que la finca desde la que, según la acusación, se habría originado el incendio es de acceso abierto, por lo que cualquier persona podría haber transitado por la zona.

A lo largo de la sesión han prestado declaración agentes de la Guardia Civil encargados del atestado y de la monitorización del incendio, así como efectivos de extinción que participaron en el operativo desplegado durante el incendio.

El fuego se inició el 17 de mayo de 2023 y se extendió durante varias semanas por distintos municipios del norte de la provincia de Cáceres, afectando de forma significativa a las comarcas de Gata y Las Hurdes.

Las labores de extinción se prolongaron hasta el 6 de junio, en un dispositivo que requirió la movilización de numerosos medios humanos y materiales ante la magnitud del incendio.

Según los datos expuestos en la vista, el balance final sitúa la superficie calcinada en torno a las 10.000 hectáreas, con afecciones relevantes sobre el entorno natural.

El Ministerio Fiscal atribuye al acusado un delito de incendio forestal y reclama, además de la pena de prisión, el abono de aproximadamente 400.000 euros por los daños medioambientales y los costes de extinción.

La defensa, por su parte, ha solicitado la libre absolución al entender que no ha quedado acreditada la autoría del procesado en el origen del fuego.

El juicio continuará con nuevas declaraciones testificales y periciales en las próximas jornadas previstas en la Audiencia Provincial de Cáceres. EFE

evp/fap/icn

Últimas Noticias

El chef Jesús Iván Anaya, de Ciudad Real, gana el concurso de la gamba roja de Dénia

Infobae

El Senado rechaza una moción del PSOE en defensa de la política autonómica del Gobierno

Infobae

María Jesús Montero dimitirá de forma "inminente" como ministra para centrarse en el 17M

Infobae

Sánchez Cotrina y Soraya Vega se enfrentarán en las primarias del PSOE de Extremadura

Infobae

La expresidenta de la AIReF cree que el plan anticrisis hará incumplir las reglas fiscales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia tumba el penúltimo

La Justicia tumba el penúltimo intento de Florentino Pérez y de Almeida de salvar los aparcamientos privados que quiere gestionar el Real Madrid

Jorge Azcón afirma que Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que María Jesús Montero y la socialista le replica llamándole “Jorge Torrente”

La jueza de la DANA cita a Mazón a declarar como testigo

Condenan a una fotógrafa de bodas por entregar solo 14 fotografías de la sesión a sus clientes: ninguna del día del enlace o los preparativos

Cómo 24 acusados de narcotráfico en una operación de 57 toneladas de cocaína han acabado en libertad: “Era una vulneración de derechos fundamentales”

ECONOMÍA

Cómo ver en tu factura

Cómo ver en tu factura de la luz el recargo en el precio por el “escudo antiapagón”: las eléctricas vuelcan el gasto extra en familias y pymes

La tasa de basuras desata dudas entre propietarios e inquilinos: quién la paga y cuándo es legal exigirla

¿Qué opciones tienen ahora los ciudadanos tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid?

Los ganaderos se oponen al acuerdo UE-Australia: “No sabemos si han engordado el cordero con hormonas prohibidas en Europa hace 35 años”

Australia y la UE consiguen cerrar un acuerdo comercial tras ocho años de negociaciones: afectará al sector lácteo, de carne de ternera y de automóviles

DEPORTES

El enfado de Lance Stroll

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El Atlético de Madrid lanza un dardo por lo ocurrido en el derbi ante el Real Madrid: “Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF”

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso