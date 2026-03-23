Yolanda Díaz anima a los ministros de Sumar a seguir dando la batalla dentro del Gobierno

Madrid, 23 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha animado este lunes a los ministros de Sumar a seguir dando la batalla dentro del Ejecutivo de coalición con el PSOE para sacar adelante medidas, como el decreto ley sobre vivienda aprobado recientemente en el Consejo de Ministros.

En una intervención en el Congreso junto al resto de ministros y responsables del espacio Sumar para analizar la situación política, tras las tensiones con el PSOE en el último Consejo de Ministros por el paquete de medidas anticrisis, Díaz ha dado la enhorabuena a sus compañeros por su actuación.

"Yo quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político (de Sumar), porque la batalla fue gruesa (...) hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas", ha declarado.

A continuación, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición ha señalado que los derechos "se ganan peleando" y ha instado al conjunto de su espacio a movilizar "a todo el mundo" para que el decreto sobre vivienda pueda ser convalidado ahora en el Congreso. EFE

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