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Vingegaard: "Espero luchar por la victoria en la general"

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Sant Feliu de Guíxols (Girona), 23 mar (EFE).- El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) ha asegurado que afronta la Volta Ciclista a Catalunya, que este lunes ha dado el pistoletazo de salida en Sant Feliu de Guíxols (Girona), con el objetivo de "luchar por la victoria" en la clasificación general.

El ciclista danés llega a Cataluña con confianza y descansado después de ganar hace una semana la París-Niza, tras la que ha gozado de unos días de reposo antes de participar en la Volta.

"He tenido una buena semana, he tenido tiempo para relajarme, estar con la familia, algo de lo que disfruto. Y ahora estoy aquí, en Cataluña, donde espero luchar por la victoria", ha afirmado el campeón del Tour (2022 y 2023) y la Vuelta (2025) en declaraciones a los medios de comunicación antes de la primera etapa, de 172,8 kilómetros, con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols.

Vingegaard, que esta temporada correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, prevé una Volta "muy dura", con tres finales en alto consecutivos a partir de la cuarta etapa que serán decisivos.

Sin embargo, ha avisado de que las tres primeras etapas previas a los Pirineos, donde a priori se decidirá el ganador de la 105ª edición de la Volta, también serán "complicadas".

"Hay tres días de montaña consecutivos y el último en Barcelona, pero las tres primeras etapas son un poco complicadas y hay que tener cuidado. Tenemos que estar concentrados cada día", ha señalado.

Por ello, su objetivo es luchar por las etapas que se disputarán el cuarto, el quinto y el sexto día con final en los puertos de Vallter 2000, Coll de Pal y Queralt.

"No creo que esté para luchar por la victoria en la etapa de hoy. Mi objetivo es llegar sin riesgo a la meta", ha reconocido al ser preguntado por sus opciones de victoria en la primera etapa.

El líder del Visma parte como favorito para ganar una Volta en la que sobresalen figuras del pelotón como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), doble campeón olímpico y ganador en 2022 de la Vuelta, el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), el escocés Oscar Onley (Ineos Grenadiers) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), entro otros. EFE

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