Trece detenidos, sobre todo de Alemania y Países Bajos, por sucesos pirotécnicos en Fallas

València, 23 mar (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en València, en el marco del dispositivo de seguridad por las Fallas 2026, a trece varones de entre 22 y 41 años, en gran parte procedentes de otros países europeos como Alemania y Países Bajos, por el uso indebido de material pirotécnico en las fiestas.

Según la Policía Nacional, parte de los detenidos procede de ambos países, por lo que ha sido "de gran importancia" la colaboración de la Politie neerlandesa para garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas en el marco del proyecto de Comisarías Europeas y a través de la Unidad de Coordinación Internacional, mediante patrullas mixtas.

Han sido detenidos por delitos tales como daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones, tras hacer un uso indebido de material pirotécnico durante las Fallas, "poniendo en riesgo la integridad física de los ciudadanos que se encontraban disfrutando de las celebraciones".

Los agentes han levantado también 60 propuestas para sanción por infracción a la ley de seguridad ciudadana, en relación con el mal uso de los artefactos, y han intervenido numeroso material explosivo.

Para el dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas 2026 se ha contado este año con la participación específica de 1.400 agentes de la Policía Nacional, tanto en labores de seguridad ciudadana como de investigación, que han cubierto 10.868 servicios operativos a lo largo de los días de despliegue.

Además se ha contado con la colaboración de seis agentes de la Politie neerlandesa, que han estado trabajando a pie de calle, integrándose con los equipos de la Policía Nacional.

La Policía Nacional detuvo a ocho varones la noche del 18 de marzo, en la zona del antiguo cauce del río Turia, por tirar petardos contra los ciudadanos.

Agentes de paisano escucharon fuertes detonaciones en la zona y del antiguo cauce y observaron a un grupo de hombres, parte de los cuales ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzando diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos, que sufrieron quemaduras en la ropa.

Tras solicitar refuerzos de indicativos uniformados, algunos de los ahora detenidos lanzaron varias 'carretillas' al furgón policial y a los policías, resultando uno de los agentes herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, por las que requirió asistencia en un centro hospitalario.

Otros tres varones fueron arrestados por la Policía Nacional la tarde del 19 de marzo, festividad de San José y último día de las fiestas, tras ser requeridos por la Sala CIMACC 091 para que acudiesen a un hotel de la ciudad, donde al parecer varias personas estarían lanzando material pirotécnico por la ventana.

Una vez en el lugar, los policías averiguaron que los ahora detenidos habrían arrojado por la ventana varios artefactos, así como en el interior del propio hotel, "causando una grave alarma social, alterando el orden público y provocando daños materiales en el alojamiento".

Ya el año pasado la Policía Nacional detuvo en las Fallas de València a doce hombres de entre 21 y 44 años por pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de explosivos, desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad.

Los detenidos se desplazaban desde distintos países de la UE, concertados a través de redes sociales, con el fin de lanzarse artefactos pirotécnicos, así como para fabricar y manipular de manera artesanal material explosivo para provocar el mayor estruendo posible generando "detonaciones descontroladas de gran riesgo". EFE