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The 2nd Skin Co. regresa a los desfiles para completar un ciclo en la moda

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Inmaculada Tapia

Madrid, 23 mar (EFE).- Después de varias temporadas sin desfilar, apostando por otra manera de presentar sus colecciones, Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, el dúo creativo de la firma The 2nd Skin Co., han mostrado con un lujo refinado y sin excesos su nuevo camino en la moda.

"Incorporamos cambios", dicen este lunes a EFE satisfechos en medio de la vorágine del ensayo en el elegante club social que han elegido para el evento, con un número reducido de invitados, como los desfiles a la antigua usanza, acompañados por la voz de la cantante María Berasarte.

The 2nd Skin Co. cambia la ubicación de su taller y lo sitúa en pleno barrio de Salamanca, de ahí que el nombre de su colección haga referencia a su nuevo destino, 'Vergara', a él incorporan un apartado de tienda y su tradicional costura a medida.

"Pero lo más importante es que abrimos nuestra propuesta más al día, a prendas que se pueden combinar para ir a la oficina o reinterpretar para salir el fin de semana, mezclando una blusa especial con un vaquero", ha subrayado Fernández.

Reconocen que les hacia falta "completar un ciclo". La fiesta y el cóctel forman parte de la esencia de la firma, pero "necesitábamos abrir parámetros para atender a una clienta que requiere ir bien vestida, sin excesos, de la mañana a la noche".

En este cambio de lenguaje, la firma introduce los códigos de la casa en pantalones, camisas y blusones sueltos, que moldean la figura.

"Nadie que quiera algo ajustado puede pensar en nosotros que buscamos la sensualidad y la sofisticación con siluetas sinuosas", incide Bustillo.

Así los vestidos vuelan con gasas en una colección con faldas de volantes, donde las texturas confunden las rafias con papel y tops de los que brotan plumas de ganso o gallo que aportan movimiento a cada paso.

Elegantes nudes, blancos, negros y una gran base de grises hasta llegar al plata, contrastan con el lima, los rosas, naranjas y rojos de piezas más estructuradas.

Los creadores son referente de la costura española; la reina Letizia confía en sus diseños para grandes eventos, el último en su visita de Estado en Egipto en septiembre pasado durante la recepción oficial del presidente, Abdelfatah Al-Sisi, y la primera dama, Entissar Amer, en el palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo.

En su agenda internacional han vestido a actrices como Lily Collins, Jennifer López, Jessica Biel o Zendaya y, desde hace unos años, sus principales clientas se sitúan en Oriente Medio.

"La situación ahora lo complica todo -dicen en referencia a la guerra en la zona-. La moda vive en un continuo 'ay', con las crisis económicas, las pandemias y guerras tan cercanas", advierten ambos creativos.EFE

(foto)

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