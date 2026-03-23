Temas del día de EFE España del lunes 23 de marzo de 2026 (13:30 horas)

IRÁN GUERRA

- El petróleo se hunde un 13% en Europa tras anunciar Trump un posible alto el fuego en Irán

(Texto enviado a las 12:59; 348 palabras)

- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llama a una gran movilización social para que decreto de vivienda salga adelante

(Texto enviado a las 10:55; 475 palabras)

- La vicepresidenta Yolanda Díaz anima a los inquilinos a instar la prórroga de sus contratos al 2 % en el próximo mes

(Texto enviado a las 9:16; 270 palabras)

- Comuns tiende la mano a Junts para negociar el decreto que congela los alquileres

(Texto enviado a las 11:57; 238 palabras)

- Podemos acusa a Sánchez de hacer un decreto anti crisis a la medida del Ibex y la derecha

(Texto enviado a las 12:27; 477 palabras)

- Coalición Canaria ve "insuficiente" el decreto por la guerra y condiciona su apoyo

(Texto enviado a las 9:00; 374 palabras)

PARTIDOS SUMAR

Madrid - Yolanda Díaz anima a los ministros de Sumar a seguir dando la batalla dentro del Gobierno

(Texto enviado a las 12:54; 704 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Madrid - Una sentencia del TC motiva la excarcelación de 24 detenidos por presunto narcotráfico

(Texto enviado a las 8:00; 836 palabras)

VIOLENCIA FAMILIAR

Madrid - A prisión unos padres por agresión sexual y lesiones graves a su bebé de un mes

(Texto enviado a las 11:28; 203 palabras)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - Igualdad confirma 14 feminicidios en 2026 y tres víctimas de violencia vicaria

(Texto enviado a las 12:39; 500 palabras)(Infografía)

SUCESOS HOMOFOBIA

Madrid - Una mujer transexual sufre una paliza a manos de un grupo de personas en La Bañeza (León)

(Texto enviado a las 11:29; 402 palabras)

SUCESOS MADRID

Madrid - Cinco menores detenidos tras apuñalar a un adolescente de 14 años en Madrid

(Texto enviado a las 9:37; 145 palabras)

INTERNET MENORES

Madrid - Entre la seguridad y la vigilancia, el doble filo de la verificación de la edad en línea. Raúl Casado

(Texto enviado a las 9:39; 894 palabras) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021649392)

SAGUNTO COFRADÍA

Valéncia - La Cofradía de Sagunto (Valencia) vuelve a rechazar que las mujeres procesionen

(Texto enviado a las 12:16; 530 palabras) (Vídeo)

Madrid - Igualdad, sobre la cofradía de Sagunto: tiene que ser igualitaria, vamos a actuar

(Texto enviado a las 13:10; 195 palabras)

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - Aagesen señala que existían los mecanismos necesarios para haber evitado el inédito apagón

(Texto enviado a las 12:09; 286 palabras)

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA COMERCIO

Madrid - El déficit comercial de España se redujo un 35,2 % en enero, hasta 4.010 millones

(Texto enviado a las 11:24; 668 palabras)

MODA TENDENCIAS

Madrid - La sudadera: De prenda deportiva amada por raperos a pieza de culto en el mundo del lujo. Carmen Martín

(Texto enviado a las 9:10; 624 palabras) (Foto)

PENDIENTES

ALIMENTARIA 2026

Barcelona - El rey Felipe VI preside la inauguración de la quincuagésima edición de la feria Alimentaria, que atrae a cerca de 110.000 visitantes y 1.200 empresas expositores internacionales del sector agroalimentario, en el contexto de los recientes acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RODRIGO CUEVAS (Entrevista)

Madrid - Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, charla con EFE sobre 'Manual de belleza', disco con el que completa la trilogía de manuales que inició con 'Manual de cortejo' (2019) y prosiguió con 'Manual de romería' (2023), de nuevo trayendo el folk al presente pero con curiosos invitados como Massiel o La Mala Rodríguez. Javier Herrero

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO PRIMAVERA

Madrid - Continuará lloviendo en Canarias y una masa de aire frío hará que bajen las temperaturas

(Texto enviado a las 13:17; 742 palabras) (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:45h.- Madrid.- ESPAÑA SENEGAL.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el ministro de Integración Áfricana, Asuntos Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior, Cheikh Niang. Palacio de Viana.

16:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Greenpeace. Palacio de Santa Cruz.

16:00h.- Madrid.- CONSTITUCIÓN CÁDIZ.- Acto de presentación de los resultados del proyecto 'Publicación y jura de la Constitución de 1812'. Congreso.

18:00h.- Madrid.- MUÑOZ-TORRERO.- Proyección del documental sobre Diego Muñoz-Torrero, uno de los padres de la Constitución de Cádiz. Congreso.

20:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, clausura la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, junto al presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa. c/ Fernando el Católico, 35. (Foto)

ECONOMÍA

16:00h.- L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- ALIMENTARIA 2026.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios de comunicación antes de intervenir (16:30 horas) en la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es' y participar (17:00 horas) en la mesa redonda 'De los marcos estratégicos a la acción. El impacto de los acuerdos comerciales'. Recinto Gran Via de Fira de Barcelona. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Congreso.

18:30h.- Madrid.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, interviene en la presentación del libro 'El arte de impulsar el cambio', de Pedro Fresco. Ateneo.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

SOCIEDAD

15:30h.- Madrid.- COMISIÓN DANA.- Comparece ante la Comisión investigadora de la dana en el Congreso la directora de la residencia de ancianos de Paiporta (Valencia), Inés Talaya.

16:00h.- L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- SANIDAD INNOVACIÓN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, interviene en el acto de entrega de la credencial de cesión de un prototipo para mejorar el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Hospital de Bellvitge. (Texto) (Foto)

16:00h.- Barcelona.- INVESTIGACIÓN NEUROCIENCIAS.- Presentación del futuro Centro de Neurociencias Aplicadas de Barcelona, ubicado en el Campus Mundet de la UB y que será un centro estratégico de alto nivel que situará Cataluña como referente internacional en este ámbito. Campus Mundet. Passeig de la Vall d'Hebron, 171. (Texto)

17:00h.- Madrid.- DÍA AUTISMO.- Acto conmemorativo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril. Congreso.

18:40h.- Bilbao.- SÍNDROME DOWN.- Más de 130 niños y personas adultas de la Fundación Síndrome de Down y otras Discapacidades del País Vasco desfilan junto a personalidades del deporte, la cultura y medios de comunicación en la pasarela benéfica de moda que se celebra anualmente desde 2008. Palacio Euskalduna.

19:00h.- Madrid.- ANA REDONDO.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en un coloquio, organizado por el Club Siglo XXI y presentada por el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. c/ Padre Damián, 23. (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Madrid.- SHAKIRA GIRA.- Rueda de prensa de Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, y de Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos de Shakira Estadio. Sala Equis. c/ Duque de Alba, 4. (Texto)

17:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SERIES.- El festival de series Crossover celebra su novena edición que ofrecerá los estrenos nacionales de la británica ‘Under Salt Marsh’, un 'thriller' policíaco ambientado en un pequeño pueblo de Gales, y ‘Ravalear’, la nueva intriga dramática del creador catalán Pol Rodríguez.

18:00h.- Alcanar (Tarragona).- GUÍA REPSOL.- Entrega de los Soletes de la Guía Repsol de gastronomía. Teatre Auditori Municipal José Antonio Valls. (Foto)

19:30h.- Oviedo.- LIBROS ARANGO.- El presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, presenta su libro 'Si no crees en Dios te doy su teléfono'. Club La Nueva España.

20:00h.- Madrid.- CINE ESTRENOS.- Estreno de la película 'Soñando leones', al que asiste la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín. Cines Golem.

EFE

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