Saiz defiende que los presupuestos se retrasan para que puedan responder "a la realidad"

Madrid, 23 mar (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado este lunes que el Ejecutivo se ha tomado "unas semanas" en el proceso de elaboración de los presupuestos con el objetivo de ver cómo evoluciona el conflicto en Oriente Medio y garantizar que las cuentas respondan "a la realidad económica del momento".

En una entrevista en TVE, Saiz ha recordado que "estamos en un momento de extraordinaria gravedad" que ya se está reflejando en los precios, algo que tiene que recoger el cuadro macroeconómico para que los futuros presupuestos puedan responder a la realidad.

El Gobierno se había comprometido a presentar los presupuestos de 2026 antes de que acabara el primer trimestre, pero la pasada semana ya avanzó que lo retrasaría unas semanas para centrarse en el plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, a lo que Saiz añade ahora la necesidad de trasladar esta situación a las previsiones.

En ese sentido, la portavoz se ha mostrado "optimista" de que sea posible convalidar los dos reales decretos leyes aprobados el pasado viernes para paliar las consecuencias de esta guerra y ha asegurado que el Gobierno va a "trabajar" para sacarlos adelante, a pesar de que Junts ya ha avanzado que rechazará el de vivienda, lo que hace imposible su convalidación.

Saiz ha defendido que el paquete de medidas ya "es una realidad" observable en el precio de los carburantes, al tiempo que ha apuntado que el Gobierno vigila que los 5.000 millones desplegados "van directamente a los ciudadanos" y que "nadie tenga la posibilidad de enriquecerse a costa de la desgracia de los demás". EFE